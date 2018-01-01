跨年夜髒冷 明上班日回暖

2018年01月01日 11:19 中時 廖德修

這波大陸冷氣團威力最強的時候剛好是昨晚跨年夜到今天元旦清晨，最低只有攝氏13度，加上空汙霾害籠罩全台，民眾可說是渡過一個又冷又髒的跨年連假。所幸今天上午溫度逐漸回升、霾害也已趨緩，明天上班日起到周四都是溫暖舒適的好天氣。

中央氣象局預報員顏增璽表示，元旦白天持續在冷氣團影響下，北部及宜蘭、花蓮氣溫雖有回升，但幅度並不算大，高溫約攝氏18度到21度，至少感覺不會像清晨那麼冷；中南部則可望回升到23至26度，已頗為溫暖舒適。

顏增璽說，周二、周三大陸冷氣團退散，氣溫顯著回升，不過各地清晨仍然偏涼，甚至感到有點清冷，民眾衣著仍要注意保暖。所幸白天氣溫回升得很明顯，北台灣高溫可到21至23度。降雨方面，由於水氣偏少，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫降雨。大致上，周二至周四全台都是好天氣。

氣象局預測，周五起有一波南方及華南水氣會影響到台灣周遭，各地雲量增多，北部及東半部地區降雨範圍變廣，中南部山區也有零星短暫雨。除水氣增多外，北方的冷空氣也有機會再度南下，東北季風增強，會使北台灣低溫來到15度左右。

顏增璽說，再下一波的冷空氣大約在7日來到台灣，會影響到9日，同時因水氣偏多，全台都有可能下雨，溫度也會降得更低。而這也是冬天固定的氣候型態，一波一波鋒面和冷空氣接踵而至，不過到目前為止還未到達寒流的程度，最多只到強烈大陸冷氣團的標準。

(中時)