跨年夜髒冷 明上班日回暖

跨年夜過後北部霾害減緩，明天上班日回暖。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

這波大陸冷氣團威力最強的時候剛好是昨晚跨年夜到今天元旦清晨，最低只有攝氏13度，加上空汙霾害籠罩全台，民眾可說是渡過一個又冷又髒的跨年連假。所幸今天上午溫度逐漸回升、霾害也已趨緩，明天上班日起到周四都是溫暖舒適的好天氣。

中央氣象局預報員顏增璽表示，元旦白天持續在冷氣團影響下，北部及宜蘭、花蓮氣溫雖有回升，但幅度並不算大，高溫約攝氏18度到21度，至少感覺不會像清晨那麼冷；中南部則可望回升到23至26度，已頗為溫暖舒適。

顏增璽說，周二、周三大陸冷氣團退散，氣溫顯著回升，不過各地清晨仍然偏涼，甚至感到有點清冷，民眾衣著仍要注意保暖。所幸白天氣溫回升得很明顯，北台灣高溫可到21至23度。降雨方面，由於水氣偏少，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫降雨。大致上，周二至周四全台都是好天氣。

氣象局預測，周五起有一波南方及華南水氣會影響到台灣周遭，各地雲量增多，北部及東半部地區降雨範圍變廣，中南部山區也有零星短暫雨。除水氣增多外，北方的冷空氣也有機會再度南下，東北季風增強，會使北台灣低溫來到15度左右。

顏增璽說，再下一波的冷空氣大約在7日來到台灣，會影響到9日，同時因水氣偏多，全台都有可能下雨，溫度也會降得更低。而這也是冬天固定的氣候型態，一波一波鋒面和冷空氣接踵而至，不過到目前為止還未到達寒流的程度，最多只到強烈大陸冷氣團的標準。

(中時)

元旦連假收假日　國道部分北上路… 不一樣的升旗！自建眷村申請聚落…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。