酒駕遭攔行賄被拒又辱警 3罪齊發判刑定讞

黃姓男子3年前酒駕遭攔查，欲行賄員警被拒，竟惱羞成怒辱罵員警，依3罪各被判刑。(示意圖/達志影像)

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台南市黃姓男子3年前酒駕遭攔查，他欲以5000元行賄員警被拒，竟惱羞成怒辱罵員警比畜生不如、沒有人性，最高法院認為黃男所為不該，考量他犯後坦承部分犯行，依行賄罪將他判刑4月，酒駕及侮辱公務員各判刑7月、拘役25天，此部分可易科罰金確定。

判決指出，黃男在2012年曾酒駕遭判刑6月、易科罰金確定，他執行完畢後仍不知悔改，在2015年6月21日下午5點左右，在他位於台南市住處喝完啤酒，竟仍不顧公眾行車安全，騎乘機車上路，行經安南區鹽田路一帶，遇到警方路檢點。

黃男看到前方有員警，立即跳下機車改徒步行走，不過他的行為都遭員警蒐證，警攔下他要進行酒測，他立即從褲子口袋掏出5000元鈔票，塞給員警要對方放他一馬，但被警拒絕。

黃男因已有3次酒後駕車紀錄，心知難逃法網，致心生不滿，對員警怒罵「你畜生還不好啊、做人做到沒人性」，員警最後仍對他實施酒測，酒測值為0.64，訊後將他送辦，檢方依違反公共危險、妨害公務及行賄罪將黃男起訴。

黃男否認犯行，並辯稱看見警察時，他立即將騎機車停放路邊，改以徒步行走，警方攔查時他沒有騎車不構成酒駕，他也強調自己不是有錢人，沒有行賄能力，至於辱罵警察部分，他辯稱自己患有精神疾病，常會無緣無故自言自語。

台南高分院佐以警方蒐證錄影畫面，不採信黃男辯詞，考量他有多次酒駕紀錄，竟毫不思警惕，漠視自己安危，更枉顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，酒後騎車又企圖行賄逃避刑責，將他各依行賄等罪各判刑25天、4月、7月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時)

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