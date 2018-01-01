解密〈TURN口罩〉意涵 謝金燕自揭「重新學會許多事」

2018年01月01日 11:18 中時電子報 吳品瑤

電音女神謝金燕睽違2年再登跨年場，首唱獻給了桃園跨年晚會的開場，她不負眾望換穿三套透視性感戰袍，曼妙身材與驚天美腿依舊，而臉蛋則是被認為有所「進化」，另外，謝金燕也在跨年場做出重大宣布，那就是低調的她終於開通社群帳號，以及首唱全新創作歌曲〈TURN口罩〉，誠意十足。

姐姐昨晚跨年夜先唱桃園後擔當高雄場壓軸，預估兩場唱下來進帳千萬，而謝金燕也相當用心，兩場服裝甚至大型道具跟小禮物都不同，僅演唱新曲〈TURN口罩〉時都戴著口罩，面對被質疑對嘴，她也立即運用剛開通的臉書回應，表示：「不用猜當然是對嘴！」，稍後也po文分享了跨年夜演出影片，寫下創作新曲的心路歷程，表示2017她等同戴上口罩「隔開了舞台與太多色彩的世界」，而新的一年，她重新學會許多事，「重新再任性一次」。

謝金燕開通臉書與IG官方帳號，也藉此解釋了新歌〈TURN口罩〉創作的意涵，果真是針對過去外界對她的八卦討論，如「會不會、敢不敢、要不要，打開這流光蜚語的世界，在你毫無防備的時候，碾壓你的生活，在你悍然奮起的時候 消逝的雲淡風輕」，如傾訴姐姐捲入各種風波時的心情，她也回嗆：「你才怪腔怪調」，喊話自己的生活自己作主，而一句「我的時尚我說了算」，似在回應「變臉」傳聞，也自勉「囂張面對這個世界，假笑沒有什麼不好」，邀大家一起「Turn口罩」，告別過去，「2018.1.1一起Turn過去就是了」。

(中時電子報)