NBA》哈登受傷保羅發威 火箭2OT克湖人止5連敗

2018年01月01日 11:45 中時電子報 黃邱倫

兩支5連敗球隊火箭與湖人在2017封關年正面交鋒，沒想到兩隊合計打了58分鐘，而且「大鬍子」哈登還因傷提前退賽，但保羅在關鍵時刻挺身而出，最終在經過2次延長加賽後148比142驚險擊敗湖人，中止本季最長連敗紀錄。

火箭先前的14連勝就是中斷在湖人手上，隨後又連續敗給快艇、雷霆、塞爾提克以及巫師，本季第一次嘗到5連敗苦果。而湖人在爆冷擊退火箭之後並沒有延續氣勢，不僅遭到勇士、拓荒者、灰狼、灰熊以及快艇的狙擊，而且是主場7連敗，戰績直直落。

此役兩隊都有輸不得壓力，湖人在第二節打出35比21攻勢超前比數，打完第三節101比90領先，第四節決勝時刻哈登完成三分打，幫助火箭119追平比數，湖人小將庫茲馬飆進三分，紫金部隊重新要回領先地位。

火箭最不想看到的畫面還是發生了，哈登切入上籃不但失手，而且還小腿拉傷，直接退場治療，幾天前才剛簽下的老將葛蘭特格林，最後17秒在保羅的助攻下砍進追平三分球。延長賽雙方你來我往互不相讓，湖人靠著英格拉姆的最後0.8秒兩罰俱中133逼平；二度延長，最後6秒保羅切入上籃沒進，站在禁區的塔克搶下進攻籃板之後補進，火箭取得領先優勢，湖人在慌亂中出現發球失誤，而這次失誤也斷送了湖人反撲機會，最終以6分之差飲恨敗陣。

火箭全場砍進18顆三分球，頭號戰將哈登40分、11助攻，但傷勢不明令人堪憂，幫助球隊力挽狂瀾的保羅28分、6籃板、10助攻，砍進6顆三分球的阿里查貢獻26分，艾瑞克古登14分，葛蘭特格林10分表現不俗。

湖人先發五虎得分皆上雙，但3人犯滿畢業，尤其是正規賽肆虐禁區的蘭道爾關鍵時刻離場導致湖人保住勝利果實，29分、15籃板、6助攻，哈特26分、6籃板，庫茲馬23分、5籃板，艾尼斯20分、4籃板、11助攻，英格拉姆12分、6籃板、4助攻。

(中時電子報)