陸解放軍負責升降五星旗儀式 有二大亮點與七大變化

2018年01月01日 12:47 旺報 徐維遠

大陸１日早晨的天安門升旗儀式首次由解放軍儀仗隊和軍樂團執行，其中隱含二大亮點與七大變化，包含每月第一天升旗增加號手和禮兵的迎旗環節，每月第一天升旗護旗隊員由過去３６名增加至９６名，調整升旗人員由原來的４人調整為３人等。

據新華社報導，2018年元旦升旗儀式最大亮點，就是有八名禮號手登上吹奏台吹響號角；其次是禮兵迎旗，解放軍儀仗隊30名身著陸海空軍禮服的禮兵在金水橋南側列隊，並行注目禮。

與此前相比，新調整的天安門廣場升降旗儀式主要呈現七大變化。

每月第一天升旗增加號手和禮兵的迎旗環節。新創作《升旗號角》音樂，由軍樂團８名禮號手在天安門城樓演奏，象徵奏響新時代的奮進強音，儀仗隊禮兵在金水橋南側列隊，強化莊重威嚴的氣氛。

其此是增加護旗隊人數，每月第一天升國旗護旗隊員由過去３６名增加至９６名，平日升國旗護旗隊員由過去３６名增加至６６名，體現威武雄壯的氣勢和陣容。

第三為調整升旗時長，原升旗時演奏國歌３遍，時長２分７秒，與太陽經過地平線的時長對應。現護旗隊行進至五星旗桿基座位置，到國旗升至旗桿頂端的時長仍保持２分７秒。國歌完整演奏一遍，升旗時長為４６秒。

再來是調整軍樂團出場和演奏位置。軍樂團由過去跟隨護旗隊執行演奏和返回，改為提前從廣場西側進場，在旗桿基座南側區域演奏，護旗隊出場和返回更加整齊劃一。

第五為調整《歌唱祖國》演奏時機。每月第一天升國旗，將《歌唱祖國》從護旗隊出場行進間演奏，改為升旗後返回時演奏，護旗隊出場時不演奏音樂，全場安靜，凸顯護旗隊員的整齊腳步聲，體現儀式的肅穆莊嚴。

第六調整護旗隊動作。護旗隊進場正步行進時由肩槍改為端槍，升旗時增加３名分隊長下達「向國旗——敬禮」口令、行舉刀禮，增強威武氣勢。最後是調整升旗人員，升旗組由原來的４人調整為３人，分別著陸海空軍禮服，代表全軍官兵，著陸軍禮服的升旗手執行展旗任務，另外２名著海軍空軍禮服的護旗兵握槍行注目禮。

(旺報)