台中市107年總預算沒過關 藍綠元旦就開戰

2018年01月01日 13:34 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國民黨團開記者會回擊，國民黨團堅守職責為民把關，可受公評，原有民生與社福預算106年已編預算，107年都可執行不受影響。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，元旦就有很多社會福利因此受影響，期盼要有同理心，不要因為個人己見，阻擾議事進行。（盧金足攝）

立委盧秀燕（右）、江啟臣上午在台中市議會國民黨團記者會中高喊「台中非贏不可」的口號。（盧金足攝）

台中市107年總預算遭議會擱置，戰火延燒到新年元旦，1日藍綠陣營各開記者會抨擊，民進黨團表示，新年開始，台中市多項弱勢關懷服務，因預算擱置停擺，痛批國民黨草菅人命；國民黨也回擊，107年總預算延續和經常性預算不受影響，「如果市長林佳龍不知該如何動支，建議向行政院賴清德、前台南市長請教」，立委盧秀燕與江啟臣也到場力挺。林佳龍表示，他昨天已去拜訪議長林士昌建立共識，請議會盡快召開會議來審查總預算。

市議會民進黨新任黨團1日上任，總召李天生立刻召開記者會，針對市府總預算擱置後，多項弱勢關懷服務停擺，幹事長江肇國及多名市議員到場聲援。

李天生指出，台中市政府107年度總預算案，在藍營惡意杯葛下遭到擱置，其中，攸關弱勢權益的多項預算，包括獨居老人藥事服務、身障者爬梯機上下樓、身障者照顧據點等案，即日起確定停擺，嚴重衝擊長輩健康與弱勢者安全，民進黨團痛批藍營把弱勢生命當兒戲，呼籲儘速召開臨時會，讓市政順利推動。

「預算停擺，全民受害！」民進黨團幹事長江肇國強調，多筆預算案都跟民生息息相關，更衝擊弱勢權益，民進黨團無法退讓，堅決守護民眾權益，在藍營杯葛下，總預算案最終遭到擱置。

民進黨團副總召賴佳微要求在議事堂逐條表決，一條條表決，不用分黨派，看支不支持而已，不要密室協商。

市議員何敏誠表示，包括衛生局「弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫」，經費227萬1000元，該計畫照護全市列冊關懷的獨居老人2683人，其中65％約1628人患有慢性疾病，需提供長期且固定的醫藥服務，預算擱置後，將造成獨居老人或弱勢族群未能即時獲得藥師提供藥事服務。

國民黨團書記長李中重抨綠營護航，對預算不用功，國民黨團堅守職責為民把關，可受公評，不容惡意抹黑，堅持逐條檢討刪減，且原有民生與社福預算106年都有執行，依《預算法》第54條及《中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定》等規定計畫皆可延續，沒有中斷問題，市府和民進黨團不要危言聳聽，製造人民恐慌。

國民黨團執行長顏莉敏強調，無法認同市長林佳龍與民進黨團所提「統刪」這種含糊不負責任協商要求，堅持逐條檢討並刪減。

立委盧秀燕表示，台中市府會關係不和諧， 「林市長應該去學學鄭文燦！」新年第一天就開記者會，林佳龍就是向議會宣戰，今天講的都是老人問題，「她向林市長喊話，國民黨在台中市執政，會恢復老人健保補助，老人需要醫療健保補助」。

立委江啟臣強調，中華民國預算法沒有那麼落後，新年市民的新希望就是看緊荷包，進步的國家，預算問題市民不用擔心，市議會為市民看緊荷包，質疑林佳龍「你不是當過立委？你不會審預算？」

江啟臣說，民進黨扣帽子打壓在野黨，失去市長和執政黨高度和格局，沒有努力溝通，想辦法掩蓋施政不力的問題，應該尊重民意，解決問題，還質疑林佳龍「你不會當，我來教你怎麼做！」

107年總預算去年因市議會流會而未完成審查，林佳龍在元旦升旗典禮後受訪表示，誠懇呼籲，市議會儘快召開會議，市政建設不能停，尤其涉及許多弱勢族群，元旦就有很多社會福利因此受影響，期盼要有同理心，不要因為個人己見，阻擾議事進行，議會有其民主程序，應該透過民主機制來解決，他昨日已拜訪議長林士昌，達成共識，請議會儘快召開會議來審查總預算。

市府新聞局長卓冠廷也指出，市府已依法送出預算，而審查預算則是議會的權責，但若議會各方意見不同，則應由各黨團協商或表決等符合議事規則的方式決定，盼議會能儘速開會審查預算。

(中時)