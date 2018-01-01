《全台最速報》新北元旦升旗健走 發菜發財

2018年01月01日 11:57 中時電子報 綜合報導

◎新北元旦升旗健走 發菜發財

迎接2018年到來，新北市1日在市民廣場舉行升旗典禮，除市長朱立倫與三位副市長侯友宜、李四川、葉惠青外，前台北縣長周錫瑋與國民黨新北市黨部主委李乾龍也到場參加，周、侯兩人難得同台卻零互動，在新店新和國小30名原住民師生國歌、國旗歌聲中，萬名民眾一起向國旗禮敬，典禮結束民眾一起健走闖關，市府也準備8噸有機蔬菜贈送闖關民眾，要祝大家發財。

◎2018元旦迎曙 台東南北拚場

迎接2018年元旦第1道曙光，台東分太麻里及三仙台南北大拚場，可惜因為海平面雲層太厚，今年還是無緣見到曙光，三仙台第18「摃」，不過民眾的熱血不減，近萬名遊客湧入三仙台，太麻里的比基尼路跑，更有不怕冷的猛男與正妹，在沙灘上奔跑，迎向2018年晨曦。

◎佳冬「老頑童劇團」 「躍」讓銀髮人生充滿色彩

當102歲的長者站上舞台舞動，不只是健康還散發著自信心。2017年10月帶著平均70歲的長輩登上小巨蛋演出的陳宣丞，開心的到處分享著像這樣長輩們演出的小故事。宣丞來自於屏東縣佳冬鄉，一個社區裡大部份都是老人的農村地區，眼見社區裡的老人愈來愈多，卻又缺乏能夠接手社區工作的青年，加上他看見很多年輕人排斥和老人相處的情況，決定要讓社區裡的長輩成為人見人愛、身體健康、又跟得上時代潮流的寶貝們。

(中時電子報)