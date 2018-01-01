蔡英文：今年目標解決低薪問題 讓年輕人看得到未來

2018年01月01日 12:29 工商 崔慈悌

蔡英文總統今（1）日上午出席「賀聖宮安座大典」表示，從今天開始，臺灣的基本工資就正式提高到2萬2千元，打工族的時薪也增加到140元，政府幫軍公教加薪3%，希望帶動民間企業跟進。今年我們有一個共同的挑戰目標，就是解決低薪問題，讓年輕人看得到未來。

蔡英文總統今天出席「賀聖宮安座大典」，祈求上帝公庇佑臺灣國泰民安、風調雨順，經濟發展、社會進步，並盼鄉親們繼續相挺支持，一起讓臺灣更好。

總統抵達後，與立法院院長蘇嘉全等在場貴賓一同為「賀聖宮」舉行揭牌儀式，並向神明參香、獻禮。隨後總統也致贈題為「賀聖佑民」的匾額並參觀藥師殿及玉皇殿。

蔡英文致詞時表示，今天是2018年的第一天，這是一個新的開始，祈求上帝公庇佑臺灣新的一年，國泰民安、風調雨順，經濟發展、社會進步。在前幾天的年終記者會，她向全國鄉親報告去年的施政成果，以及今年政府要更努力，不管是振興經濟、加速執行重大的建設，都會全力以赴，不會讓國人失望。

她提到，去年臺灣的經濟成長已經開始回溫，外銷的表現也不錯。今年除了政府帶頭投資、做建設外，也希望提高民眾的所得。所以，從今天開始，臺灣的基本工資就正式提高到2萬2千元，打工族的時薪也增加到140元。

她說，政府幫軍公教加薪3%，希望帶動民間企業跟進。今年我們還有一個共同的挑戰目標，就是解決低薪問題，讓年輕人看得到未來。員工的所得高，國內消費力就會強，臺灣的經濟就會更活絡、更提升。「接下來，我們一定要解決低薪問題，促進臺灣的發展」。

蔡英文表示，我們2018年的目標是「幸福共好」，就是要讓所有的人民都能過好生活。這個工作很重要，也很不簡單，但她對臺灣很有信心，也拜託大家繼續相挺支持，一起讓臺灣更好。

(工商)