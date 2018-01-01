好愛國！哥哥是國慶寶寶 元旦妹妹再報到

門諾醫院喜迎元旦女寶寶，劉姓婦人6年來在院內產下2子，「哥哥是國慶、妹妹是元旦」。讓女嬰的姑姑（右一）笑稱夫妻也愛愛國了。（門諾醫院提供）

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中時
童姓爸爸看著愛女出生，開心直呼「老婆辛苦了！（門諾醫院提供）

增產報國！迎接2018年的第一天，花蓮門諾醫院誕生3名「元旦寶寶」，其中童姓爸爸與劉姓妻子特別挑選在元旦順利剖腹生下一名女嬰，女嬰姑姑在產房抱著姪女好開心，直笑第一胎的弟弟是國慶寶寶，妹妹又是元旦寶寶，「夫妻也太愛國了吧！」

元旦首日，門諾醫院喜迎元旦寶寶，醫護人員說，這名女嬰重達3154公克，哭聲嘹亮、相當健康有活力，目前醫院尚有1名產婦還在「努力中」，今年院內的元旦寶寶突破去年2名，國軍花蓮總醫院、衛福部花蓮醫院則沒有產婦待產，元旦寶寶目前掛零。

「老婆辛苦了！」開心迎接愛女的36歲的童姓爸爸表示，第一胎兒子選在2012年國慶日剖腹生產，相隔6年，妹妹也來報到，剛好一男一女湊成一對「好」字，孩子生日很好記，感覺很幸福，而陪在一旁的姑姑笑說，弟弟夫妻也太愛國了吧！

門諾醫院表示，花蓮縣的新生兒中，有超過70％是在門諾醫院出生，可說是許多花蓮人的搖籃，目前國內出生率年年下滑，每年新生兒將跌破20萬人，大約是30年前的一半，面臨人口嚴重老化，希望大家能多多生小孩，因為「新生命的誕生是國家的希望。」也祝福元旦寶寶們都能健康快樂長大！

(中時)

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