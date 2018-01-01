新北消防員阻放焰火遭圍毆腦震盪 囂張10煞碳烤店續狂歡

新北消防員執行取締焰火勤務，竟遭4惡煞動攻擊頭部受傷，另有6人則是在旁叫囂助陣。(圖／孫曜樟翻攝)

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中時電子報
孫曜樟。中國時報／

跨年倒數最後10分鐘，新北市淡水警、消執行焰火取締勤務竟遭10名惡煞攻擊，鍾姓消防員遭圍毆導致腦部血腫合併腦震盪送醫，動手的4煞和一旁叫囂助陣的6人犯案後，竟囂張到附近碳烤店繼續狂歡，警循線趕到10人全數逮捕，偵訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。

囂張打傷消防員犯嫌做案後，竟到案發現場不遠處的碳烤店續攤。(圖／孫曜樟翻攝)

新北市警局和新北市消防局為使各地跨年活動能平安進行，遂在重點景區安排聯合取締違法焰火施放勤務，31日晚間11時50分許，消防第三大隊蘆洲分隊鍾姓、鄭姓隊員巡經（淡水區中正路57號前）淡水河邊金色水岸高灘地時，見李姓男子（33歲）正違法施放高空焰火，於是兩人上前勸阻，不料，李卻不聽勸致雙方爆發口角。

隨後，李嫌即和同行的鄭男（28歲）、陳男(34歲)、盧男（30歲）等4人突然動手圍毆鍾員並打倒在地，李嫌同行的另外6人則是在一旁叫囂助陣，10人行兇後即離開現場，鍾員在被送醫救治後，則是被發現右臉、左腳膝蓋受傷、後腦勺血腫全併腦震盪及全身多處挫傷，目前仍在醫院觀察治療中。

淡水警分局中山所員警接獲通報趕到到場時，見滋事李嫌等人已逃逸。所長賴崇逸即率警力分工訪查案發現場周遭民眾，最後循線至現場附近碳烤店內，找到囂張續攤喝酒狂歡的李嫌等10人，李嫌等人在被帶回所後坦承犯行，但辯稱是因消防人員口氣不好才動手。警訊後將全案依妨害公務、妨害秩序及傷害等罪函送士林地檢署偵辦。

(中時電子報)

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