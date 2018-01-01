台中海線2元旦寶寶誕生 還有產婦待產中

童綜合醫院孕婦張絜雲，1日剖腹產下男寶寶，喜迎第一胎。（陳淑娥翻攝）

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童綜合醫院喜迎元到寶寶，準備包巾禮盒、郵票與USB等醫院相關紀念禮品。（陳淑娥翻攝）

元旦寶寶歡喜誕生迎新年！童綜合醫院18歲孕婦張絜雲，因超過預產期2周，1日剖腹產下男寶寶，喜迎第一胎；另名元旦女寶寶則提早1周，誕生在光田綜合醫院，這一對男女娃十分健康，父母均開心產下元旦寶寶。

童綜合2018首位誕生的寶寶在早上7點56分，張絜雲剖腹產下第一胎，由產部主任劉錦成醫師接生，體重3300公克。媽媽表示，預產期在12月14日，但寶寶一直不肯離開媽媽的肚子，12月30到醫院待產仍無法自然產出，最後選擇剖腹產。她說，生出元旦寶寶在意料外，不過孩子健康就最令人高興了。

爸爸陳先生指出，陪產期間一直都很緊張，看到孩子誕生後，才真的感覺到責任重大，當新手爸爸後，心情覺得很雀躍，也很感謝醫護團隊的幫忙，讓妻子都平安。

光田綜合醫院在1日凌晨4時許，迎接第1個元旦寶寶，預產期在7日，但女寶寶選擇提早報到，讓媽媽在半夜感到陣痛，連忙到醫院自然生產，寶寶是家裡的第二個娃，母女平安。

另名王姓產婦今天到醫院催生，希望生下元旦寶寶，其丈夫表示，肚子裡的女寶寶是家裡的第3個娃，前兩胎都是自然產，預計這一胎生完就要封肚了。現在腹中寶寶39週，趁著假日來醫院待產，如果生日是元旦很好記，也對家庭很有紀念性，期盼能乖乖平安出生。

童綜合指出，今天沒有預定剖腹產的產婦，除了早上出生的1名寶寶外，目前僅有1名產婦待產，由孩子自己選擇誕生的時間；為了替祝賀元旦寶寶的誕生，醫院也準備了寶寶的包巾禮盒、郵票與USB等醫院相關紀念禮品贈送，恭喜新生命的降臨。

(中時)

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