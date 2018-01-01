新年急凍-25℃ 加拿大動物園緊急更換企鵝住處

2018年01月01日 12:36 中時電子報 李靖棠

據多倫多星報（Toronto Star）報導，當全世界正在歡慶迎接2018年到來之際，加拿大全國卻面臨多年最寒冷的一個跨年夜，不僅人們受不了，就連原生地位於南極圈的企鵝，也難以應付如此急速降溫的冬天。加拿大西部大城卡加利（Calgary）的動物園，於昨日決定將原先居住在露天園區的企鵝，在當地急速降溫至-25℃後全數移入室內，以防園區內的國王企鵝（king penguins）與皇帝企鵝（emperor penguins）的幼鳥受到傷害。

事實上，從12月初就面臨酷寒天氣考驗的加拿大，東岸大城多倫多正式發布今年度第二個酷寒警報（extreme cold weather alert），除了降雪外，加上強風助陣，體感溫度達到-20℃的低溫，也讓昨晚的跨年煙火秀被迫縮短時間；首都渥太華（Ottawa）國會外的跨年音樂晚會和煙火秀，則因為夜晚溫度驟降至-27℃，而被迫完全取消，也讓本抱著高度期待登台的嘻哈歌手Kardinal Offishall在推特大失所望，更咒罵「這可惡的寒冷天氣！」。

加拿大首都渥太華國會大廈前廣場，積滿厚厚的雪，已成為民眾的滑冰場地。（圖/路透社）

雖然企鵝被移入室內園區，但卡加利動物園園方仍表示，歡迎大家在新年的第一天，一同前來探望可愛的企鵝家族。

加拿大的孩童在火堆邊取暖，這個冬天的溫度不斷地驟降。（圖/路透社）

多倫多公共衛生部更對市民做出5點提醒：

一、出門前務必確認當天氣候

二、穿著盡可能保暖、並保持身體乾燥

三、飲用熱飲保暖（不建議酒精）

四、如果必須在室外行走，建議定時進入建築內，呼吸溫暖的空氣

五、確認身旁的家人、朋友和鄰居近況

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(中時電子報)