不甩罵聲！越捷比基尼年曆 火辣吸91萬次點閱

越捷航空2018年月曆，6月的月曆內容為機場路線指揮官。（越捷航空提供）

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越捷航空2018年月曆，1月的月曆內容為機組人員。（越捷航空提供）
越捷航空2018年月曆，8月的月曆內容是協助旅客報到、登機的地勤人員。（越捷航空提供）
越捷航空2018年月曆，每月展現不同的團隊工作人員，如11月是行李裝卸人員。（越捷航空提供）
越捷航空2018年全新月曆，邀請知名模特兒換上火辣比基尼，並以各種機組工作人員角色展現獨特的月曆風格。（越捷航空提供）
阮氏芳邵族是東南亞第一位白手起家的女億萬富豪，估計身價超過10億美元。（本報系資料照）

越南最大的低成本航空「越捷航空」在台灣也有開闢航線，不少去越南遊玩的國人肯定搭過這家航空公司。除了票價低廉之外，越捷航空最出名的事蹟，就是在2012年8月在飛機上舉辦比基尼表演，引發全球媒體關注，結果遭越南民航單位處以2,000萬越盾，約1,000美元罰款。

越捷航空開放的形象，在民風淳樸的東南亞地區經常引來非議，加上近年來全球航空業者對乘客或機組人員的性騷擾，及飛行過程中的性侵行為討論漸多之際，不少人也認為越捷航空過度將空服員及其他機組人員的形象性感化。

不過越捷航空仍然堅持以「性感比基尼女郎」作為行銷策略，今年不管各界罵聲，2018年的年曆依舊找來知名模特兒換上火辣比基尼，並以各種機組工作人員角色展現越捷的服務與親切、熱情，展現獨特的風格。越捷年曆在越南掀起網路風暴，有人批評，也有人支持。這份年曆及拍攝過程的YouTube影片自去年11月底上線以來，點閱率已超過91萬次。

年曆內容以機場、機身、機艙等為背景，美麗比基尼女郎化身為機師、技師、修護、空服員、地勤、航管人員等，以迷人姿態展現每趟旅程背後投入的服務與團隊人員，如1月是親切的機組人員、2月為駕駛艙的專業機師、4、11月是行李裝卸人員、5月是修護技師、6月為機場路線指揮官、8、9月是協助旅客報到、登機的地勤人員，各個不同職位的工作人員皆是越捷提供旅客高品質且舒適愉快飛行體驗的關鍵要素。

越捷航空女總裁阮氏芳邵族在接受彭博社訪問時曾表示：「人們有權利穿自己喜歡的服裝，不管是比基尼還是傳統越式旗袍。我們不介意別人將越捷與比基尼聯想一起，如果別人開心，我們也開心。」

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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