金門模範街旗海飄揚 兩岸「國旗」一片紅

2018年01月01日 12:51 中時 李金生

金門模範街「一街兩制」的景觀，吸引遊客打卡留念。（李金生攝）

「兩岸一家親」的景觀，讓鄉親看了好開心！（李金生攝）

來自泉州的遊客笑呵呵表示：「感覺特別的親切！」（李金生攝）

金城鎮東門里長蔡祥坤（右）與陶藝工作者王明宗（左）共同擬定插旗構想。（李金生攝）

模範街兩岸「國旗」飄揚，吸引大批遊客來到。（李金生攝）

模範街的旗海喜洋洋，可望持續到農曆新年以後。（李金生攝）

蔡祥坤里長（右）與陶藝工作者王明宗（左）強調，插旗在妝點老街吸引遊客來到。（李金生攝）

金門最著名的老街「模範街」今天旗海飄揚，街道兩旁一邊是青天白日滿地紅國旗，一邊是大陸五星旗，「一街兩制」的元旦即景吸引兩岸遊客打卡，開心表示「兩岸一家親」感覺特別親切。

這條興建於1924年，因為整齊有致堪為全島模範，而取名「模範街」的紅磚老街，出現青天白日滿地紅國旗與五星旗相互輝映，打破昔日金門「戰地」禁忌的景觀，讓有著連續拱圈，洋溢次序感的街道更是一片紅，看來喜氣洋洋，十分壯觀熱鬧。

分別來自廈門、泉州、寧德的幾位女性遊客表示，兩岸本來都是中國人，感覺又近了一些。不少人拍照留念之外，也即時將影像傳回對岸，與家人分享金門行難得的畫面。

故鄉在金門，長期在台灣工作的顏姓小姐表示，「真的很好！」兩岸本來就是一家人，感覺十分的親切。當地民眾也一致認為，兩岸要和平，不要戰爭，「模範街」真的是街如其名，帶動兩岸一家親的氣氛。

金城鎮東門里長蔡祥坤表示，在模範街出生長大的陶藝工作者王明宗，日前向他提出用「國旗」妝點老街，吸引兩岸遊客來到的構想，他認為「拚經濟卡實在」十分可行，因此自掏腰包請人赴對岸購買五星旗來插，動機和目標都十分單純，只是希望帶動老街的商機。

早年在模範街經營「國共餐廳」，就在店門口插上五星旗的王明宗則表示，兩岸軍事對峙時，「國旗」是敏感的東西，一不小心就被當作「匪諜」，但如今兩岸關係緩和，時代已經改變，過去嚴肅的意識型態也應走入歷史，兩岸「只要和平、不要戰爭」應以更寬闊、輕鬆的心情，來看待兩岸的交流才對。

王明宗並表示，其實這樣的作法也是一種另類的「文創」和「裝置藝術」，不管是「一邊一國」或「一街兩制」，目的都是在打造老街的大賣點，希望吸引更多兩岸遊客前來消費。

許多鄉親經過老街，都豎起大拇指說「讚！」認為早該這樣做了，希望兩岸國旗一直插下去。蔡里長和王明宗則表示，至少要插到過完農曆年以後，再決定要怎樣做。

(中時)