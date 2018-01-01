欠債沒錢舞廳跨年 3少年結夥搶銀樓

2018年01月01日 13:34 中時 呂素麗

高雄市發生3少年搶銀樓案，主嫌歐姓少年（中）才15歲。（呂素麗翻攝）

高雄市發生3少年搶銀樓案，警方5小時內破案，追回價值31萬元的兩條金項鍊。（呂素麗翻攝）

高雄市3名未成年少年因欠賭債加上沒錢到舞廳跨年，在2017年最後一天的12月31日竟預謀結夥搶銀樓，搶走2條重6兩、價值31萬元的金項鍊，並立即分頭到相距500公尺遠的兩家銀樓銷贓，同業警覺性高報案，其中一夥因來不及取回金項鍊，被銀樓扣下，另一夥人則沒賣成而留下機車，警方循線在5小時之內逮捕3名少年，並追回兩條金項鍊。

三民二分局接獲報案，指三民區大豐二路某銀樓昨天下午4點30分發生搶案；警方調查，15歲歐姓、17歲簡姓少年因沉迷網路賭博欠債，商議搶銀樓還債，兩人到大豐二路某銀樓，佯裝要買金項鍊，第1次故意試戴後沒買，10分鐘之後2度回到店裡，試戴時趁店員沒注意，帶著項鍊奪門而出，店家損失2條共6兩餘重、價值約31萬元的金項鍊。

兩人搶到金項鍊後，聯絡到知情的17歲李姓少年，3人會合後，李少男表示，他們要他協助銷贓，事後會平分幫他還債。

3人先到三民區中都路1家銀樓要銷贓不成，再分頭銷贓，歐、簡男於晚上6點20分拿了其中1條項鍊到距被搶銀樓500公尺處的大豐二路某銀樓要銷贓，業者早從警方與銀樓業者建立的line群組，得知同業被搶。

高雄市15歲歐姓少年及17歲簡姓少年到銀樓佯裝買項鍊，試戴後搶著就跑。（呂素麗翻攝）

高雄市昨天發生銀樓案，2名少年搶了金項鍊拔腿就跑。（呂素麗翻攝）

業者看到歐、簡男所持金項鍊，扣下項鍊對兩男說「你們是要自己跑還是要我報警？」歐男還意圖索回項鍊，嗆「還我啦！」，業者 回嗆「你要等警察來嗎？」，兩人嚇得奪門而出，項鍊也來不及拿。

而李姓少年與曾姓債主則拿另一條項鍊，於晚上6點40分到三民區大昌二路與建工路口的一家銀樓要銷贓，曾男在外面等，李男拿著項鍊要銷贓，店家偷偷報案，看他未成年，要看證件，李男沒賣、留下機車就落跑了。

警方調閱監視器，循線於晚上10點多在3人聚集的彌陀活動中心逮到人，通知簡男、李男父母到場，歐男的父母則聯絡不到人，只聯絡到在市場賣菜的阿嬤；簡姓少年去年休學，家境不錯，簡母氣的罵兒子「家裡有給你少吃少穿嗎？你為什麼要去搶銀樓？」簡父說，兒子要錢才回來，不知道怎麼管教？

李姓少年則是高二學生，他說，沒有參與搶案，只是協助銷贓；李父說，兒子要錢會給他，罵他也會聽，他說沒有搶銀樓。

3人犯案後，已訂好酒店準備跨年狂歡，因被警方鎖定，改跑到彌陀區活動中心躲藏，警方逮捕3人時，歐男還意圖「黑吃黑」，將另一條項鍊藏在活動中心花台下，向警方謊稱「丟掉了！」，還帶警方回去找，找不到，歐男才坦承「想黑掉！」。

簡姓少男說，搶銀樓是歐男提議的；訊後依涉嫌觸犯刑法搶奪罪將3人移送高雄少年法院偵辦，並擴大清查是否涉及其他案件。

(中時)