收假了！國1、國3下午3時後北上恐塞爆

國五頭城至坪林路段雍塞，高公局建議民眾可改走台9線替代道路。（翻攝即時路況資訊網站）

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中時
王思慧

今是元旦連假收假日，高公局表示，國5於上午9時開始出現北返車潮，10時起頭城至坪林路段車多壅塞，建議民眾可改走台9線替代道路，另北上宜蘭至頭城路段，已於10時45分開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施。另公路總局表示，今上午省道各路段交通順暢。

國5北上部分路段只剩20公里　高公局：會塞到深夜

高公局預估下午15時後，國1西螺-埔鹽系統、南屯-豐原、新竹系統-湖口北上，國3龍潭-鶯歌系統北上可能發生壅塞情形，請用路人儘量改走台61西濱快速公路或鄰近省縣道替代道路。

國5於下午3時至晚上8時，北上蘇澳-頭城各交流道將實施高乘載管制，請下午預計從國5宜蘭地區北返民眾，留意相關訊息，多利用高乘載時段，或於傍晚前利用台9線替代道路北返，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

截至上午11時，國道全線總延車公里為27.6百萬車公里，預估今交通量為110百萬車公里。

高公局呼籲，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，如要自行開車，請多利用西濱公路（台15、台61）、台74及台74甲、台63、台31、台3、台1、台2、台9等道路，以避開尖峰路段。行駛途中應持續透過路上資訊可變標誌及廣播掌握即時路況，並透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，避開壅塞路段。

(中時)

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