受擴散不佳影響 高屏紅害需再忍3天

2018年01月01日 13:52 中時 楊騰凱

受到3年來最嚴重的境外汙染影響，全台9成測站昨空品不佳，更有過半出現對所有族群不佳的紅害等級，元旦午後中部以北空汙趨緩，只剩高屏仍受紅害之苦。環保署表示，已要求當地的工廠、電廠降載，但受擴散不佳影響，高屏紅害恐持續至後天。

環保署前日依據預報資料研判，近3年來最嚴重的境外汙染物會於昨日全面影響台灣西部的空氣品質，因此依照《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》規定，開設第二級中央防制指揮中心，也是該條辦法去年6月修正以來，環保署首度開設中央防制指揮中心。

環保署表示，依據今日7時空氣品質監測結果，境外汙染物影響已減緩，整體空氣品質逐漸恢復正常，環保署已解除中央指揮中心開設。

不過，環團認為，今日高屏地區空氣品質仍呈現對所有族群不健康的「紅害」等級，難道環保署說的空氣品質逐漸恢復，是恢復成受汙染的情形嗎，一個台灣不該有兩個天空，質疑環保署僅在境外汙染物來襲時，才大力出手防制。

對此，環保署空保處長蔡鴻德表示，高屏地區受到昨日的境外汙染物影響，加上本地汙染物持續累積，且擴散不佳，目前各測站多仍呈現紅害，目前預估到後天(3日) 仍會呈現紅害，可能要等風向轉變才有明顯的改善。

蔡鴻德表示，雖然環保署已經解除中央指揮中心，但高屏地區的空汙防制仍由地方政府持續進行當中，中央政府也會持續關注，已請地方前20大工廠等固定汙染源降載減排，並於這段空汙影響期間減少鍋爐吹灰，也盡量提升排放過濾裝置的處理效能，洗掃街作業同樣持續進行中，台電位於高屏空品區的興達電廠也會持續降載減排，降載量共1000MW。

(中時)