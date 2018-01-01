受擴散不佳影響 高屏紅害需再忍3天

元旦午後，中部以北空汙趨緩，但高屏地區及離島的澎湖、金門、馬祖仍呈現對所有族群不健康的紅害。（翻攝自環保署網站）

友善列印
中時

受到3年來最嚴重的境外汙染影響，全台9成測站昨空品不佳，更有過半出現對所有族群不佳的紅害等級，元旦午後中部以北空汙趨緩，只剩高屏仍受紅害之苦。環保署表示，已要求當地的工廠、電廠降載，但受擴散不佳影響，高屏紅害恐持續至後天。

環保署前日依據預報資料研判，近3年來最嚴重的境外汙染物會於昨日全面影響台灣西部的空氣品質，因此依照《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》規定，開設第二級中央防制指揮中心，也是該條辦法去年6月修正以來，環保署首度開設中央防制指揮中心。

環保署表示，依據今日7時空氣品質監測結果，境外汙染物影響已減緩，整體空氣品質逐漸恢復正常，環保署已解除中央指揮中心開設。

不過，環團認為，今日高屏地區空氣品質仍呈現對所有族群不健康的「紅害」等級，難道環保署說的空氣品質逐漸恢復，是恢復成受汙染的情形嗎，一個台灣不該有兩個天空，質疑環保署僅在境外汙染物來襲時，才大力出手防制。

對此，環保署空保處長蔡鴻德表示，高屏地區受到昨日的境外汙染物影響，加上本地汙染物持續累積，且擴散不佳，目前各測站多仍呈現紅害，目前預估到後天(3日) 仍會呈現紅害，可能要等風向轉變才有明顯的改善。

蔡鴻德表示，雖然環保署已經解除中央指揮中心，但高屏地區的空汙防制仍由地方政府持續進行當中，中央政府也會持續關注，已請地方前20大工廠等固定汙染源降載減排，並於這段空汙影響期間減少鍋爐吹灰，也盡量提升排放過濾裝置的處理效能，洗掃街作業同樣持續進行中，台電位於高屏空品區的興達電廠也會持續降載減排，降載量共1000MW。

(中時)

收假了！國1、國3下午3時後北上… 農保新制「認人不認地」 3萬人春…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。