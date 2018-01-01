農保新制「認人不認地」 3萬人春節後可納保

2018年01月01日 13:39 中時 楊騰凱

依法農民需自有農地0.1公頃或租用0.2公頃才能保農保，礙於許多地主不願簽書面契約，導致部分農民無法投保。農委會為此新訂標準，包括農委會選拔的百大青農等4類對象，全年買肥料種苗等成本超過15萬元就可納保，新制春節後上路，約3萬人受惠。

1951年國民政府實行三七五減租，對地主收回出租農地設有嚴格條件，不僅租約一簽就是6年，就算合約期滿，若地主沒能力自耕，或不必靠這塊農地也能養家，仍無法收回土地。此項政策導致地主心中有陰影，就算事隔多年，出租農地都以口頭議約，不簽書面契約，使得承租農地的農民沒有紙本資料投保農保，無法享有農保生育給付、身心障礙給付、喪葬津貼。

農委會上周宣布，為讓實際從事農業工作者有保障，農保逐步調整，即採「人、地脫鉤」模式辦理，原本「認地」的標準仍在，但新增「認人」的標準，並訂出「適用對象」及「從事農業標準」，兩大條件。適用對象為農委會選拔的百大青農等4項類別，從事農業標準則設有務農收入、生產成本、經營規模等3項限制，兩大條件應各自符合其中1項，就能免農地租賃合約投保農保。

農委會副主委陳吉仲表示，儘管法令條文早就修改過，也都跟地主說明過新的租賃合約不適用三七五減租，但地主陰影仍在，導致口頭議約越來越多，才新增「認人」標準，盼解決農民無土地所有權就不能加入農保的問題，首波公告的適用對象約3萬人，新制最快農曆春節後上路，農民投保時，也需配合各地農改場人員到場現場勘查，確認有無務農事實。

陳李農改研究團隊執行長杜宇表示，他贊同讓實際從事農業者，都能取得投保資格，若農委會交由各地農改場受理「認人」投保農保案件，並實地現場勘查，就應修法明確給予農改場職權，當發生認定問題時才可以負責。另外，他也憂心投保農民不再承租土地務農後，若未主動退保，將持續享有農保福利佔據資源，建議農委會應加強不定時抽查，確保農業福利預算確實用於農民身上。

(中時)