農保新制「認人不認地」 3萬人春節後可納保

農保新制資格、條件限制表。（資料來源：農委會、製表：楊騰凱）

友善列印
中時

依法農民需自有農地0.1公頃或租用0.2公頃才能保農保，礙於許多地主不願簽書面契約，導致部分農民無法投保。農委會為此新訂標準，包括農委會選拔的百大青農等4類對象，全年買肥料種苗等成本超過15萬元就可納保，新制春節後上路，約3萬人受惠。

1951年國民政府實行三七五減租，對地主收回出租農地設有嚴格條件，不僅租約一簽就是6年，就算合約期滿，若地主沒能力自耕，或不必靠這塊農地也能養家，仍無法收回土地。此項政策導致地主心中有陰影，就算事隔多年，出租農地都以口頭議約，不簽書面契約，使得承租農地的農民沒有紙本資料投保農保，無法享有農保生育給付、身心障礙給付、喪葬津貼。

農委會上周宣布，為讓實際從事農業工作者有保障，農保逐步調整，即採「人、地脫鉤」模式辦理，原本「認地」的標準仍在，但新增「認人」的標準，並訂出「適用對象」及「從事農業標準」，兩大條件。適用對象為農委會選拔的百大青農等4項類別，從事農業標準則設有務農收入、生產成本、經營規模等3項限制，兩大條件應各自符合其中1項，就能免農地租賃合約投保農保。

農委會副主委陳吉仲表示，儘管法令條文早就修改過，也都跟地主說明過新的租賃合約不適用三七五減租，但地主陰影仍在，導致口頭議約越來越多，才新增「認人」標準，盼解決農民無土地所有權就不能加入農保的問題，首波公告的適用對象約3萬人，新制最快農曆春節後上路，農民投保時，也需配合各地農改場人員到場現場勘查，確認有無務農事實。

陳李農改研究團隊執行長杜宇表示，他贊同讓實際從事農業者，都能取得投保資格，若農委會交由各地農改場受理「認人」投保農保案件，並實地現場勘查，就應修法明確給予農改場職權，當發生認定問題時才可以負責。另外，他也憂心投保農民不再承租土地務農後，若未主動退保，將持續享有農保福利佔據資源，建議農委會應加強不定時抽查，確保農業福利預算確實用於農民身上。

(中時)

受擴散不佳影響 高屏紅害需再忍3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。