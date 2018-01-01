MLB》新年到來 自由市場10大咖僅2人找到家

韋德戴維斯是少數找到新東家的自由市場大咖球星。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟各隊去年季後對簽自由球員態度保守，如今新的一年甫到來，在自由市場評價前10的大咖球星們，竟然只有2人找到去處，簽約狀況是自2010年來最冷清，為何會出現這樣的現象？美媒認為除各隊不想繳奢侈稅，也不想跟多隊競逐球員，過去簽大咖換得成功的機率也是原因之一。

《NBCSports》記者貝爾(Bill Bear)列出自2010年到前年，自由市場在新年前後的大咖球星的簽約狀況，2010跟2014年有8人簽約最多，2011跟前年7人其次，2012和2013年有6人，2015年5人是最少。

那這次呢？從去年季後至今10名大咖，僅韋德戴維斯(Wade Davis)跟C.山塔納(Carlos Santana)2人找到新東家。貝爾認為大咖簽約狀況會這麼冷清，除了各隊都想避免超過1.97億美金的繳交奢侈稅門檻，還有兩個原因。

其一是過去在自由市場評價前10的球員，不少人拿到大約後、身手就不如過往，使得各隊現在對給大約猶豫再三，很怕會重蹈覆轍。貝爾表示，現在與其從自由市場撈大魚，球隊會傾向提前跟陣中年輕有天賦的新秀簽長約，這樣就能不用他們全盛期變成自由球員。

其次，據印地安人球隊執行總裁安東耐提(Chris Antonetti)透露，大聯盟各球團現在都有分析部門，且他們評價球員的方式都很類似。貝爾舉例說，若四隊都認為一名自由球員能拿三年7000萬左右的合約，那他就拿不了五年1.25億大約，因為那些球隊不打算跟彼此搶人。

這兩點加上不想付奢侈稅，是貝爾認為大咖球星們到新年還滯銷的主要原因。他直言，這對球隊來說是件好事，但對球員、經紀人或任何關心勞資議題的人而言，卻不是好的發展方向，並建議下次勞資協議該提出討論。

(中時電子報)

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