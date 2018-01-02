《時來運轉》眉角 – 林博泰：運彩「QR Code」讓您投注更便利

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片：《時來運轉》眉角 – 林博泰：運彩「QR Code」讓您投注更便利

隨著手機的普及，現在可以說是人手一機，甚至是多機，相關的應用也越來越多，「QR Code」(Quick Response Code)就是一個很好的例子，運彩的投注站及消費者對「QR Code」的使用也越來越普及，今天就來跟大家談談運彩的「QR Code」如何讓您投注更便利。

掃投注站「QR Code」申請成為網路會員。(圖/台灣運彩提供)

現在只要您經過運彩投注站無論是店內或店外都可以看到該店的「QR Code」，在運彩各項的廣宣上(海報、桌曆、會員申請書、美國職籃雜誌、美國職棒雜誌、中華職棒雜誌…等)也會看到運彩的「QR Code」，只要拿出手機對著「QR Code」一掃，就會自動跳到運彩虛擬通路會員的申請畫面，相關欄位填一填、資料附一附，按「確定送出」就可以完成線上會員申請，相當方便。

投注站店外廣告。(圖/台灣運彩提供)

另外「QR Code」的應用還有一個功能就是可以用來當作投注單，只要您手機開在台灣運彩的頁面，隨手點一點您要投注的賽事內容，按下「QR Code」產生鍵，手機螢幕就會出現一個你投注內容的「QR Code」，直接讓投注站店員放在投注機前面掃一下，立刻可以印出您投注的彩券，相當方便。

手機產出「QR Code」可立馬投注。(圖/台灣運彩提供)

下次您經過運彩投注站時或是看到運彩各項廣宣時，不妨也來試一試，掃一下「QR Code」立馬可以申請成為網路會員，或是手機網頁點一點產生「QR Code」透過投注機印出彩券，實際體驗一下「QR Code」運用的方便性，希望您會喜歡。

(中時電子報)

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