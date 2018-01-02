聽父母嘮叨就是盡孝？ 其實嘮叨有三大好處

2018年01月02日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

如果家中有老人家的，一定會發現他們總是很愛「嘮叨」，有時候幾句話就可以說清楚的事情，他卻會一直說個沒完，但你知道你應該要慶幸嗎！因為根據研究，老人家要是還能「嘮叨」，這就代表，他的心理健康、大腦靈活，而且越愛嘮叨的老人會更長壽。

其實家中老人家越嘮叨的話可以越長壽。

根據《生命時報》報導，人到了老年多半都會變得比較「嘮叨」，心理學研究指出，因為人的心理要活得健康，就必須要有各種環境因素來刺激，如果缺乏這種刺激，人就會變的呆板，因為老人退休後，生活上的注意力都被轉移，變成只能熱衷於回首往事，因而變成很愛「話當年」，也由於年輕兒女與年邁的父母在生活習慣與思維方式上都不大相同了，老人家就更需要依靠不停說話來表達反對並提出自己的意見，不過其實嘮叨有三大好處，以下將來說明：

一、 嘮叨讓心理更健康

因為如果人每天都不說話，總是把不順心的事都埋在心裡，日積月累，就會容易導致神經系統的防禦系統和臟腑功能失調，讓疾病趁虛而入，如果能夠在面對一些不順心的事情時，可以透過意義簡單、瑣碎的語言嘮叨出來，這樣能有助於他們釋放壓力和不安全感，將潛在的抑鬱靠著嘮叨釋放出來。

多讓老人參與家中事務能讓他更健康。

二、 嘮叨讓大腦更靈活

根據美國的心理學研究指出，老人家如果反覆說同一件事，有助於提高記憶力，因為人每次說話都需要經過邏輯思考，進行語言的提煉與組織，因此多說話是可以次繼大腦細胞。因此有些老人家總是會一直沒話找話說，這也代表他的思維不間斷，能在一定程度上避免罹患認知障礙症。

三、 嘮叨能延緩衰老

經常說話的人，也可以使口腔肌肉和咽喉得到鍛鍊，有利於保持耳咽管的暢通，使耳朵內外的壓力保持平衡，對於耳鳴、聽力有保健作用，說話時也會帶動眼肌和三叉神經運動，進而防止老花眼、老年性白內障和視力減退。

聽家中長輩嘮叨也是幫助他們更長壽。

因此，老人家在你身邊嘮叨時別再阻止他了，反而要鼓勵不愛說話的老人家多說話，若是老人家想對家中事務發表意見，也應盡量讓他多多參與，才能讓他常保健康，不過若是有出些一些特殊情況也更要警惕，例如老人突然喜歡自言自語、說話雜亂無章、說過就忘、答非所問、反應遲鈍等，這都是認知障礙的前兆，需要多加注意。

(中時電子報)