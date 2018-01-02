現代版西門慶？ 嬸姪亂倫 共謀毒死叔父「求再婚」

現代版西門慶？ 姪子與嬸嬸搞亂倫，竟還共謀毒死叔父。（示意圖／摘自hupu網站）

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中時電子報

一名罹患肺結核病的楊姓男子於2002年突然死亡，姪子卻在半年後舉報稱叔父是被嬸嬸毒死，經警方調查後，發現原來姪子也是嫌犯，因與嬸嬸有姦情並有意結婚，兩人決定共謀殺人計畫。

據《東網》報導，1991年，住在重慶市的張姓女子嫁給住在湖南省毛溝鎮的楊男，並育有一子，生活雖然清貧倒也過得去；直到2002年，楊男罹患肺結核病倒，家境從此艱辛；同年12月，楊男突然口吐白沫，手腳抽筋，不久便在家中離世。對於楊男的離世，家人和村民不曾懷疑有異，處理完後事，張女被娘家接回，並於隔年改嫁，只是在2003年3月，侄子報案指稱，叔父是被嬸嬸毒殺身亡。

經警方調查，發現屍體殘有大量滅鼠類藥成分，張女被捕後坦承有毒殺丈夫，卻也供出是受到姪子指示，兩人姦情才因此曝光。兩人瞞著楊男私通，直到楊男罹患重症臥病在床，姪子多次慫恿嬸嬸毒殺丈夫，稱只要楊男一死，兩人酒可結婚，過著新生活。但事與願違，張女娘家反對兩人在一起，並為張女重新安排婚事，姪子一怒之下，決定告發嬸嬸毒殺丈夫，自己則是一走了之。

警方當時查清案情趕抵姪子家逮人，卻發現已經人去樓空，經過15年，姪子行蹤才被警方發現並且逮捕，依涉嫌故意殺人罪拘留。

(中時電子報)

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