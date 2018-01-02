唐湘龍：選擇台灣「維持現狀」的選民 該醒一醒了！

唐湘龍指出，民進黨執政下的台灣將徹底失去戰略彈性。圖為2016年，蔡英文當選台灣總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

2018來了！仍是動盪的一年，或是更動盪的一年。資深媒體人唐湘龍表示，2018，只需關注這件事，就是美國總統川普提出的第一份「國安戰略報告」，蔡英文總統的「維持現狀」在該報告裡已經沒有位置，選擇「維持現狀」的選民該醒醒了，接下去的選項會簡化很多：就是統？或是獨？

唐湘龍在Yahoo論壇指出，川普提出的「國安戰略報告」有68頁，裡頭提到台灣3次，蔡英文政府興奮莫名，這個興奮有點道理，因為這份報告宣告川普政府正式打「台灣牌」。川普的戰略設定，是所有國際成員必須重新進入「價值選邊」。不選美國，就是選了另一邊，另一邊就是中國。可以預見未來「習近平主義」和「川普主義」的對決，將是國際政治的主議題。

「中國」在該份國安戰略報告裡被提了23次，中國正式被美國官方文書認為是「強權」，但這個「強權」具有競爭性、威脅性，雖然「圍堵」的字眼沒有出現，但精神貫穿報告。「冷和」結束了，「冷戰」回來了！

唐湘龍點出，蔡總統跟隨安倍採取「抱緊美國大腿」戰略，現在可以確定「押對寶」，台灣會在「印太聯盟」裡取得隱形但重要的角色。一方面，美國對台灣的安全承諾將更為公開、赤裸，另一方面，大陸對台灣的壓力也會更強烈且直接。美國一定要鞏固第一島鏈，中國一定要突破第一島鏈。

亞太是未來國際政治的重心，台灣未來是亞太政治的重心，美中角力成敗的觀察點只有一個：台灣。這對民進黨極有利，但這對台灣卻極為不利！因做為一個「跟車者」，不要說「九二共識」，蔡總統的「維持現狀」在這份國安戰略報告裡，已沒有位置。

唐湘龍強調，許多在民調時選擇「維持現狀」的選民必須醒一醒，接下去的選項會簡化很多：就是「統？或是獨？」民進黨執政之下的台灣將徹底失去戰略彈性，川普的「國安戰略報告」也將是蔡英文的「國家戰略報告」。民進黨將徹底親美，這個報告將強烈影響2018和2020的選舉，除非人民做出不同決定，台灣的命運將由強權政治決定。而且，接近攤牌。「這就是2018。其他的，都不重要。」

(中時電子報)

文章來源：唐湘龍臉書

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