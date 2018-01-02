名醫推自殺膠囊 1分鐘安樂死

2018年01月02日 03:52 中時電子報 陳舒秦

澳洲70歲醫師「死亡博士」尼奇克（Philip Nitschke）預計將於今年推出一台能夠3D列印的「Sarco」自殺膠囊，使用者只要輕輕按下一鍵，不需任何藥物，不到1分鐘時間就能安詳地前往極樂世界。

這個膠囊名為「Sarco」擁有流線外型、充滿科既前衛風，使用者在進入艙門前必須得通過一個線上心理測驗，才能獲得開啟艙門的密碼，接著只要在裡頭躺好並按下「死亡鍵」，膠囊內部就會開始釋放液態氮，並降低艙內的氧氣濃度，讓你躺著便能靜靜的死亡。

尼奇克強調，「Sarco不需服用或是注射任何藥物就能完成安樂死，讓亡者走得安詳、優雅。」尼奇克已經將Sarco的藍圖放上網，世界上所有人都可以免費下載，再3D列印出來。專家估計，列印Sarco的成本大約為美元1200元（約新台幣36000元），還能兼顧環保，上方的膠囊可以在使用者過世後拆卸下來，直接作為棺材使用，下方的底座則可以重複使用。

但反對者批評，這項發明只是用「安樂死」之名美化自殺，尼奇克強調Sarco是為了讓使用者能不用任何藥物來完成安樂死，每個理性的成年人都有選擇平靜死亡的權利。

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(中時電子報)