新年新願　接外長？　高碩泰：毫無所悉

2018年01月02日 05:03 中時 江靜玲 、中天新聞／ 臧國華 、 鍾易廷 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／、中時電子報／

大華府地區僑學界於美東時間1日上午在馬里蘭州洛城舉辦「中華民國107年元旦升旗典禮」(江靜玲攝）

在攝氏零下11度寒天與中華民國國歌和國旗歌聲，以及僑胞的熱情中青天白日滿地紅國旗，緩緩升起（江靜玲攝)

天寒地凍大家仍站在一起出席「中華民國107年元旦升旗典禮」(江靜玲攝）

駐美代表高碩泰今天表示，對有關他將接任外交部長一事，毫無所悉，指稱他不知道這是個假新聞還是假議題，但「完全不是個議題」；他並表示，基於共同信念，對台美互動，充滿信心。

大華府地區僑學界於美東時間1日上午在馬里蘭州洛城舉辦「中華民國107年元旦升旗典禮」，在攝氏零下11度寒天與中華民國國歌和國旗歌聲，以及僑胞的熱情中青天白日滿地紅國旗，緩緩升起。

升旗典禮後，駐美代表處並舉辦了慶祝中華民國元旦暨全僑新年團拜。高碩泰接受媒體訪問時回顧過去展望來年表示，過去一年，不乏驚喜和挑戰，透過共同努力，台美關係在《台灣關係法》和六項保證下，各個領域層面都有穩定進展，但仍有提昇精進空間。基於共同利益和共享價值，來年從安全、國防、經貿到台灣國際參與，都是提升雙邊關係共同目標。高碩泰表示，在與美方互動，充滿信心。

媒體詢問，美方對蔡英文政府的國防白皮書反應為何？高碩泰表示，美台雙方國防互動一直有長期機制，各方面對話溝通從未間斷；國防白皮書反應了雙方，尤其是台美安全合作方面的期許。

針對美方關切，如台灣國防預算不足，我方是否有所回應，高碩泰說，國防軍售個案，我方不準備有太多著墨，「可是我可以非常負責保證，我們在這方面溝通絕無問題。」

談及個人新年新願時，回應媒體指稱：「回台北接外交部長」，高碩泰表示，他對此「毫無所悉」，「不知道是假新聞還是假議題，但完全不是個議題」。

二代晶片護照圖片誤植出包，外交部懲處領務局前後任局長。外交圈傳出，外交部長李大維恐將因此事調整職務，擬由駐美代表高碩泰接任；總統府稱這是不負責任的假消息。據悉，蔡英文個人對李大維相當依重。

(中時)