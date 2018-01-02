2018年01月02日 07:59 中時電子報 高德順

◎中國時報

雨遮、屋簷不計入坪數、不計價新制度，2018年元旦正式上路，今後新核發的建築執照，雨遮和屋簷將不予登記、也不予計價。建商表示，雨遮和屋簷佔建物面積約5％以內，部分建案會設計8％甚至1成，新制上路後，依新制核發建照的預售屋，理論上總售價不會因此上漲，但不排除少數建商，會藉機灌水拉高每坪單價，消費者購屋時要睜大眼睛。

北韓最高領導人金正恩元旦發表兼具雙重訊息的新年談話，一方面強硬嗆聲美國：「朝鮮核武力量已完備，美國本土在攻擊範圍內」，並宣稱「核武按鈕一直在我的辦公桌上」。

想贏南韓愈來愈難，台韓差距愈拉愈開，南韓今年春季人均所得可望提前突破3萬美元大關，與台灣差距拉大到2成之多；且即便受大陸祭出「禁韓令」的衝擊，南韓去年出口仍創下5739億美元新高，從全球第8上升到第6，狠狠地將台灣拋在腦後。

勞工團體抗議政府未兌現加薪承諾，蔡英文總統昨天表示，基本工資自昨天起已提高到2萬2000元，打工族時薪也增加到140元，政府幫軍公教加薪3％，希望帶動民間企業跟進，今年的挑戰目標就是解決低薪問題，讓年輕人看得到未來。

◎旺報

「天龍國」是南部人諷刺台北人自我中心主義的戲稱，在兩岸研究領域，也存在著南北差異。多位南台灣的兩岸研究學者指出，北台灣偏重檯面上的工商經貿交流，南台灣更多的是基層視角，在大陸提出「三中一青」、「一代一線」後，也需要更細緻了解南台灣對兩岸關係的視角，除了太陽花學運等兩岸變遷「顯性座標」，還有中南部民情的「隱性座標」。

許多以南台灣為出發的兩岸研究學會、協會，近幾年相繼成立，大陸也漸重視與南台兩岸民間社團展開合作，如在高雄成立的孫文南院，2017年初與中國社科院台研所共同舉辦「兩岸南南合作」論壇，也與廈門大學搭建了「高廈平台」；2017年底成立的「南台灣兩岸關係研究學會」，則匯集了南台灣的兩岸研究領域學者，發出在地觀點，也引起大陸涉台學術機構的關注，特別關心南台灣民眾的認同問題。

「北藍南綠」、「天然獨」，這些刻板印象，隨著兩岸關係發展及大陸磁吸效應，或許也在一點點改變。長期在台南、高雄從事兩岸交流的學者指出，去中國化讓台灣社會價值觀錯亂，許多學生家長現在主動幫孩子報名去大陸的參訪活動；近期南台灣學生關注兩岸議題，也從知識層面，增加到生涯發展層面，還有成大社團取名「延平薪火」，既凸顯兩岸歷史連結，也傳達要傳承下去。

展望2018年兩岸情勢，成功大學政經所教授丁仁方指出，有幾個潛在引爆點，一是兩岸互信不足，突發事件易造成民意對立，二是公投提案門檻下修，許多涉及主權意涵的議題，都會衝擊兩岸關係，他認為兩岸議題已經生活化、地方化、社區化，2018年兩岸話題將罕見成為地方選舉的攻防議題。

◎工商時報

外資提前歸隊，投信為2018年第1季布局卡位，兩大法人備足銀彈，上周封關周鎖定國喬、台化、台虹等15檔個股敲進，兼具籌碼、技術面雙優，在選股優於選市下，蓄勢領軍衝刺台股今（2）日開紅盤行情。

對於2018年政府目標，總統蔡英文昨（1）日表示，就是要解決低薪問題，讓年輕人看得到未來。據了解，未來民進黨希望透過「友善就業環境」等新論述，來帶動結構性改變。

跨年低溫加上優惠促銷，7-ELEVEN在2017年12月31日就賣出超過165萬杯CITY CAFE，成為最熱銷商品，帶動相關業績年成長1成。此外，跨年黃金一級戰區的信義區，周邊40多間7-ELEVEN門市當日湧入近10萬人潮到店消費，業績年成長1成，除CITY CAFE之外，常溫啤酒及休閒零食也熱賣。

行動支付2018年大躍進！行政院會本周四（4日）將討論行動支付推動情形，據悉，經濟部將甄選高頻次場域，在百貨公司，機場，夜市，商圈等地提供商家使用行動支付端末設備補助，期2020年行動支付普及率達6成，2025年達9成目標，讓行動生活在台灣實踐。

(中時電子報)