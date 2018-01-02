擁覽台北101好景 花酒藏炭烤海鮮吧豪氣爆表開賣

2018年01月02日 08:13 工商 姚舜

居高臨下的〈花酒藏海鮮吧〉，是台北信義區「蛋黃區」內第一家高空景觀海鮮吧餐廳。（圖／姚舜攝）

〈花酒藏海鮮吧〉的壁畫，是請資深的刺青師傅手繪完成，非常適合作為「打卡 牆」。（圖／姚舜攝）

〈花酒藏海鮮吧〉標榜每天自漁港採購新鮮海鮮，並結合日式與西式烹調提供客人多樣選擇。（圖／姚舜攝）

〈花酒藏海鮮吧〉的酒吧前，地板上有海浪與沙灘的動態投影，充滿度假氛圍。（圖／姚舜攝）

〈海鮮盛合〉是用鮮蝦、鮑魚、干貝與海膽，以不同醬料提供作的下酒小食。（圖／姚舜攝）

〈功夫香蒜炒野菇＆婆羅洲無毒蝦〉以小鐵鍋盛裝，鍋下並點火保溫，上桌時蒜香四溢。（圖／姚舜攝）

〈花酒藏炭烤海鮮吧〉的〈華麗海鮮塔〉有二層，14種不同的海鮮一次上桌，澎湃爆表。（圖／姚舜攝）

〈愛爾蘭黃金蟹腹內滿足蟹膏，故又名「爆膏霸王蟹」。（圖／姚舜攝）

用現殺帝王蟹烹製的〈帝王蟹火鍋〉，湯頭是用龍蝦頭與蔬菜熬煮，並加入了帝王蟹的蟹黃，所以非常鮮甜。（圖／姚舜攝）

〈炭烤帝王蟹腳〉除了「原味」外，並有「明太子」與「起司」共3種口味一次呈現，非常過癮。（圖／姚舜攝）

〈花酒藏炭烤海鮮吧〉有味道濃郁的法國吉拉朵生蠔，以及口感鮮嫩細緻的日本廣島生蠔。（圖／姚舜攝）

除了各式海鮮料理，〈花酒藏海鮮吧〉亦可吃到16盎司美國Prime級炭烤肋眼牛排，且訂價1200元，非常超值。（圖／姚舜攝）

〈花酒藏炭烤海鮮吧〉的行政主廚Felix田榑陞（中），曾在瑞士的餐廳與國內的亞都與晶華酒店掌廚，擅長義法料理。（圖／姚舜攝）

台北信義區再增高樓景觀海鮮餐廳！為傳遞紐約正夯的炭烤海鮮吧（Grill & Seafood Bar）的美食用餐體驗，旗下有〈花酒藏餐酒館〉、〈藏薪食譜〉與〈MISO〉東京風日本料理的花酒藏飲食集團，再創餐飲新品牌〈花酒藏海鮮吧〉，以Dining Bar業態演繹海鮮市集概念的新餐廳並已自即日起開始試營運，。

位在台北市信義區Att 4 FUN 9樓的〈花酒藏炭烤海鮮吧〉，除坐擁信義區「蛋黃區」優勢地利且位在高樓層，故能就近欣賞近在呎尺的台北101大樓與信義區熱鬧街景，菜單上羅列了廚藝團隊以義法台日不同廚技烹調的海鮮佳餚。其中，以各式新鮮海鮮食材舖陳的Raw Bar，每道菜都是超大份量出菜上桌，豐富澎拜、豪氣「爆表」。

「Grill & Seafood Bar在紐約已夯了好多年，但台灣卻找不到類似的餐廳」，花酒藏飲食集團負責人Eric謝楷強說，花酒藏集團這次以「旗艦規格」以大手筆投資開設〈花酒藏炭烤海鮮吧〉，主要是想將紐約飲食男女正在流行的潮食體驗帶到台北。Eric表示，都是信義區是「台北曼哈頓」，所以「這裡怎麼能沒有一家Grill & Seafood Bar呢？」。

Eric謝楷強所言不假，高級時尚餐廳與名店聚集的紐約大都會，確實有許多海鮮餐廳、生蠔酒吧，以及以龍蝦為主題的餐酒館以味媚人。除了著名的〈雀兒喜市場〉內不乏有類似概念的餐廳，在寸土寸金的曼哈頓，一些餐廳索性在地鐵站內找了地方開海鮮吧。這些年，火焰料理在餐飲市場崛起，將炭火料理與海鮮吧結合則蔚為「食尚」主流，非常受到紐約客喜愛。

〈花酒藏炭烤海鮮吧〉占地超過130坪、設有150個客席座位。餐廳主要分為「海鮮吧」與「酒吧」兩大區塊，設計師以紐約蘇活區或碼頭區的Loft風格，採用原木、不鏽鋼浪板、黑鐵與水泥為設計主要元素，結合刺青師傅手繪牆、地面的海浪沙灘投影，打造出時尚現代的都會潮食空間。餐廳的大片玻璃號窗，一側面對正在趕工興建中的微風南山廣場大樓，近在呎尺的斜對角則是台北101大樓，另一側則面對著只有三層樓的世貿立體停車場，絕佳的景觀視野展望，成為餐廳的「奢華賣點」。

位在台北安和路的〈花酒藏餐酒館〉，主攻的和風洋食結合清酒，而開在台北仁愛圓環巷內的〈藏新食譜〉則較類似義法餐酒館。Eric說，〈花酒藏炭烤海鮮吧〉希望是結合前面兩家餐廳的優勢，再增加漁港海鮮市集概念，提供海老饕與吃貨多樣、澎湃與愉悅的用餐體驗。

〈花酒藏炭烤海鮮吧〉的海鮮吧是一Raw Bar，除了各式海鮮都是生食、清蒸或水煮，不過度烹調力求維持原味外，生菜份量亦很「豪氣」，〈波士頓龍蝦〉與〈愛爾蘭爆膏爆王蟹〉是整隻整隻出，〈日本廣島冰鮮生蠔〉則一出就是半打，〈婆羅洲冰鮮白蝦〉、〈極地甜蝦〉與產地直送的〈法國黑殼淡菜〉則每份都是半磅。而共有二層的〈華麗海鮮塔〉則內容有龍蝦、霸王蟹、干貝、白蝦、甜蝦、紅蝦、蛤蜊、兩種生蠔等共14種海鮮，超大份量、澎湃「爆表」。

除了Raw Bar上的各式海鮮，〈花酒藏炭烤海鮮吧〉菜單上亦有以義法台日等不同菜系手法烹調料理的開胃菜、野菜、燒烤食物、酥炸小品、義大利Pasta，以及行政主廚Felix田榑陞以龍蝦高湯作湯底的鍋物。客人並可以在餐廳點一隻鮮活的帝王蟹，蟹身煮鍋、蟹腳燒烤、「一蟹二吃」，前者在湯內加了蟹膏一起熬煮，鮮甜至極；炭烤帝王蟹腳除有原味外，主廚並會另外用明太子與起司提味，讓客人享受3種不同風味。這樣的餐廳在信義區確是首見。

(工商)