色郵差侵女香閨摸胸尻槍 驚逃躲梯間續尻出「嘉明味道」

擁碩士學歷的李姓男子心儀鄰居女子卻無從表白，趁機侵入香閨摸胸尻槍，逃到樓梯竟還繼續望門自慰出「嘉明味道」。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

擁有碩士學歷的李姓男子在2016年從事郵差工作期間，趁鄰居女子忘鎖門之機侵入香閨，邊撫摸其胸邊自慰，被害人驚醒尖叫他落慌而逃，但竟躲到樓梯間望著女子房間，繼續尻出「嘉明味道」才回房，全部過程被監視畫面錄下，鄰女獲知其「望門續尻」的噁心動作後，堅持提出告訴，台高院依乘機猥褻等罪判刑1年3個月。

李姓男子擁有碩士且單身在案發前擔任郵務士工作，並單獨租住在新竹市一棟分租套房大樓，因心儀同棟大樓女房客容貌，卻無從表白，遂於前年10月26日凌晨3時許，僅穿內衣褲，溜到被害人房門前試圖開門，據蘋果日報報導，李男意外發現房門沒上鎖後，便大膽潛入香閨，看見對方正在熟睡，於是靠近床旁伸手偷摸女方酥胸，還情不自禁把手伸進內褲尻槍。

被害人感覺身上有異狀猛然睜眼，驚見陌生男人出現在眼前，立即尖聲呼救，李男聞聲也從自我陶醉中被嚇到，趕緊奪門逃逸並躲到樓梯間，不料，他竟朝著被害女子門口繼續打手槍，直到「嘉明味道」出來，才滿足的跑回自己房內。

警方根據被害人描述進行偵辦，在調閱整棟大樓樓梯間監視畫面，竟看見李男最後在樓梯間尻出「嘉明味道」的舉動，即將他逮捕到案，而餘悸猶存的女子獲知此事後只覺噁心又恐懼遂堅持提告。

李男坦承，無故侵入住宅並對熟睡女子乘機猥褻，但卻辯稱凌晨時分眾人都在睡覺，樓梯間無人進出，他自慰的舉止應不構成公然猥褻罪。但法官打臉不採信其說詞，依無故侵入住宅罪與公然猥褻罪合併判刑6月、得易科罰金18萬元，另依乘機猥褻罪判刑9月須入監，李男上訴二審求輕判，但高院審理後駁回得易科罰金部分的2罪，宣告定讞，另乘機猥褻罪部分則仍可上訴。

(中時電子報)

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