死亡人數達14名 伊朗8年來最大抗爭持續延燒

不滿失業率高漲的伊朗民眾，從去年12月底陸續上街表達抗議。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據半島電視台（Al Jazeera）報導，因不滿當前保守政局和物價飛漲，百餘名伊朗民眾於去年底走上街頭，要求最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去職、總統羅哈尼（Hassan Rouhani）對於國家發展做出解釋。先後在首都德黑蘭（Tehran）、伊斯法罕（Esfahan）等多個城鎮爆發激烈衝突，本次抗爭延續至今已達5天，造成至14名民眾死亡、4百餘人遭到逮捕，是繼2009年總統大選後，伊朗國內最嚴重的一場抗爭活動。對此抗爭，美國總統川普（Donald Trump）也透過推特發文力挺，更點出伊朗、「是時間做出改變了！」（TIME FOR CHANGE!）

Anti-government protests grow more violent in Iran

經歷何梅尼（Ruhollah Khomeini）領導的伊斯蘭革命後，採取政教合一的保守統治；宗教大權，交由終身職的最高領袖（Supreme Leader of Iran）管理，國家政策則由每四年一任的總統負責。總統雖由全民直選產生，可連任一次，但有意參選人卻必須經過官方審核後才能列名候選，讓最高領袖與宗教勢力往往才是真正掌握實權的一方。

與維安警方對峙的伊朗抗議民眾。（圖/美聯社）

伊朗現任總統羅哈尼。（圖/美聯社）

現任總統羅哈尼，於2013年選舉中取得過半當選。現年68歲的他，過去曾擔任國會議員和伊朗首席核談判代表的職務，精通英語、德語、法語、俄語、阿拉伯語。羅哈尼雖畢業於伊斯蘭法學專業，但普遍被外界視為溫和改革派，上任後不久，與美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）進行電話會談，甚至最終以限縮核子發展，達成美方中止對伊朗的禁運和貿易制裁政策，讓伊朗的石油、天然氣與商業貿易發展前景提高展望。

大批伊朗女性也走上街頭表達不滿。（圖/美聯社）

但面對川普上任後，一反前朝友善態度，多次藉由軍事、國際政治和各種制裁手段打壓，也造成本對於達成核子協議而終於解禁的伊朗，國內失業率飆高至28%，與地區上的勁敵沙烏地阿拉伯的關係更顯得劍拔弩張，讓市井小民終於無法忍受而發出怒吼。伊朗當地年輕世代受訪時表示，「總比傻傻的沈默不語好！」，另一名52歲的德黑蘭市民更表示，「總該有機會讓他們表達不開心，我支持他們大聲說出！」但更讓外界關心的是，最高領袖哈米尼至今仍保持緘默，到底他對抗爭的態度為何，似乎才是真正影響伊朗官方最終態度的關鍵。

(中時電子報)

文章來源：Anti-government rallies break out in Iran for fifth day

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