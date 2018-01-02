死亡人數達14名 伊朗8年來最大抗爭持續延燒

2018年01月02日 09:13 中時電子報 李靖棠

據半島電視台（Al Jazeera）報導，因不滿當前保守政局和物價飛漲，百餘名伊朗民眾於去年底走上街頭，要求最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去職、總統羅哈尼（Hassan Rouhani）對於國家發展做出解釋。先後在首都德黑蘭（Tehran）、伊斯法罕（Esfahan）等多個城鎮爆發激烈衝突，本次抗爭延續至今已達5天，造成至14名民眾死亡、4百餘人遭到逮捕，是繼2009年總統大選後，伊朗國內最嚴重的一場抗爭活動。對此抗爭，美國總統川普（Donald Trump）也透過推特發文力挺，更點出伊朗、「是時間做出改變了！」（TIME FOR CHANGE!）

Anti-government protests grow more violent in Iran

經歷何梅尼（Ruhollah Khomeini）領導的伊斯蘭革命後，採取政教合一的保守統治；宗教大權，交由終身職的最高領袖（Supreme Leader of Iran）管理，國家政策則由每四年一任的總統負責。總統雖由全民直選產生，可連任一次，但有意參選人卻必須經過官方審核後才能列名候選，讓最高領袖與宗教勢力往往才是真正掌握實權的一方。

與維安警方對峙的伊朗抗議民眾。（圖/美聯社）

伊朗現任總統羅哈尼。（圖/美聯社）

現任總統羅哈尼，於2013年選舉中取得過半當選。現年68歲的他，過去曾擔任國會議員和伊朗首席核談判代表的職務，精通英語、德語、法語、俄語、阿拉伯語。羅哈尼雖畢業於伊斯蘭法學專業，但普遍被外界視為溫和改革派，上任後不久，與美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）進行電話會談，甚至最終以限縮核子發展，達成美方中止對伊朗的禁運和貿易制裁政策，讓伊朗的石油、天然氣與商業貿易發展前景提高展望。

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月1日

大批伊朗女性也走上街頭表達不滿。（圖/美聯社）

但面對川普上任後，一反前朝友善態度，多次藉由軍事、國際政治和各種制裁手段打壓，也造成本對於達成核子協議而終於解禁的伊朗，國內失業率飆高至28%，與地區上的勁敵沙烏地阿拉伯的關係更顯得劍拔弩張，讓市井小民終於無法忍受而發出怒吼。伊朗當地年輕世代受訪時表示，「總比傻傻的沈默不語好！」，另一名52歲的德黑蘭市民更表示，「總該有機會讓他們表達不開心，我支持他們大聲說出！」但更讓外界關心的是，最高領袖哈米尼至今仍保持緘默，到底他對抗爭的態度為何，似乎才是真正影響伊朗官方最終態度的關鍵。

(中時電子報)