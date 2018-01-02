誇張！國三女兒氣手機被沒收 竟揪妹誣告父性侵

2018年01月02日 09:23 中時電子報 孫曜樟

就讀國三女學生不滿爸爸管教嚴格，又反對她交男朋友還沒收手機，竟揪妹妹一起誣告父親性侵她們多年，但檢方開庭偵訊卻發現姊妹的供詞兜不攏，漏洞百出，再從大女兒臉書追查終得知她告父真正原因，最後予這名父親不起訴處分。

據自由時報導，新竹一名國三少女向去年二月間向警揭發指控，父親先在103年6月對她性侵得逞，再在105年10月利用幫她洗澡時，以手撫摸胸部，到106年2月又趁幫她洗澡時，用手撫胸部及私處，還以舌頭舔背部，少女妹妹也出面控訴父親從後方伸手抓胸部。

檢方曾就小女兒說被父親襲胸一事深入調查，卻發現小女兒一下說忘記，一下又說當時姐姐也看到，經隔離交叉詰問後，二人的控詞根本兜不攏，還漏洞百出，最後姐姐才坦承並沒沒看到父對妹襲胸。

陳姓父親在檢方傳訊時則是矢口否認性侵2名女兒，並說是因他管教比較嚴，又反對大女兒交男朋友，大女兒才會找小女兒一起做出不實指控，檢方也發現大女兒對猥褻她的案情記憶有違常情，且在國中一年級時對不能讓人隨意碰觸身體隱私部位等應有初步認識，很難想像會因零食、糖果就任由父親性侵。

檢方進一步追查卻發現大女兒在臉書發文向朋友生氣抱怨；自己手機被爸爸沒收了，而隔天就向學校輔導人員與警方舉發遭父親性侵、猥褻，檢察官衡量所有證據、供述後，合理懷疑大女兒因手機遭父親沒收，才與父發生嫌隙，因此認為父親因管教嚴格而遭女兒誣陷合理有據，遂予陳男不起訴處分。

(中時電子報)