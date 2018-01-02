年薪百萬科技人卻想考公職 因為這4個原因

2018年01月02日 09:55 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

科技新貴人人稱羨，但還是有人願意放棄百萬年薪想轉公職。有網友在mobile01網站發文，自己在科技業工作已經9年，年薪約百萬，但最近老婆卻提出，希望他去考公職，讓他猶豫不決。網友則回應「很多處長、廠長都考不上，所以只能繼續殘害新鮮的肝」！

這名網友指出，今年35歲，已在科技業打滾9年，目前在高雄的科技業，月薪5萬元左右，包含獎金、分紅年薪約100萬，正常上下班，平均6點左右下班，偶而要加班，最近他太太一直勸說他去考公職，並提出4點理由，覺得還是公職鐵飯碗比較穩定。

1.科技業不排除會被裁員

2.科技業不見得可以永遠正常上下班

3.獎金和分紅不穩定

4.退休後只能靠沒用的勞保

至於原PO自己的苦腦也有幾個原因：

1.雖然公務員退休有月退俸，但依年金改革狀況，恐怕會縮水。

2.考上公務員後，年薪瞬間少二、三十萬。

3.公務員福利和補貼比現職多。

其他網友回應，重點在薪水，確實有碰到竹科的人跑去考公職，評估一下兩邊賺的錢和付出的時間，就知道哪邊划算。也有人認為，一般公職可能對原PO的CP值太低，而且高普初考錄取率跟台、政、清、交差不多低，只有3%~5%左右。公職待遇也沒有高到離譜，其實跟一般科技業差不多，初考月薪2.8~3.5萬；普考3.6~4.5萬；高考4~6萬，公職年薪要破百萬可能要作15~20年。

(中時電子報)