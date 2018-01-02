替換老舊F-15「鷹式」 日擬增購F-35戰機

2018年01月02日 10:20 中時電子報 李靖棠

據日本每日新聞（Mainichi Japan）報導，日本政府於去年底公告2018年國防預算報告，防衛省擬加速替換現役老舊的F-15「鷹式」戰機（F-15 Eagle），再向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司增購F-35戰機（F-35 Lightning II），完成自衛隊的戰力保障。但此次增購案對日本而言，背後因素恐怕沒這麼單純，日本早在2012年時，就以每架約130億日圓（約34.2億台幣）的價格，向美國採購42架F-35戰機，作為在2020年替換F-4「幽靈」戰機（F-4 Phantom II）機隊的選擇。此次的增購案，恐怕與美國總統川普（Donald Trump）多次批評美日貿易不均的現象有關。

Maiden Flight for First Japanese F-35 Fighter - 航空自衛隊F-35戦闘機･初号機の初飛行映像

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、垂直起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

日本擬向美國增購F-35戰機，替換老舊的F-15戰機機隊。（圖/美國空軍）

日本航空自衛隊現役的F-4EJ「幽靈」改戰機。（圖/日本防衛省）

本次新訂單中，除了空軍使用的傳統A型外，外傳日本防衛省也有意購買，能垂直起降的B型戰機，成為未來大型護衛艦出雲號（JS Izumo）等船艦的艦載機。鄰近的南韓軍方，似乎也有意添購同型戰機，為他們麾下獨島號兩棲攻擊艦（Dokdo-class）增加戰鬥力。而美軍陸戰隊則表示，今年不僅會增購新戰機，日前也派遣經升級的胡蜂號兩棲突擊艦（USS Wasp (LHD 1)）赴日本佐世保（Sasebo）駐防，為未來新增的F-35B駐軍埋下伏筆。

(中時電子報)