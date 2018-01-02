可愛巧虎島特展辦桃樂比元旦生日見面會 萌娃跟跳樂翻天

2018年01月02日 10:14 中時電子報 綜合報導

於台北華山1914文創園區展出的「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展在元旦這天舉辦「巧虎x桃樂比生日見面會」，活動尚未開始前，就吸引不少專程來參與的家長和小朋友們提早領取拍照號碼牌，現場熱鬧不已。小朋友們看到偶像巧虎、桃樂比出場更是驚喜地興奮鼓掌，隨著熟悉的卡通歌曲播出，小寶貝們愉悅地左右搖擺了起來，可愛的模樣為2018年的第一天注入滿滿活力。

可愛巧虎島特展開展至今，於網路上掀起熱烈的討論，許多已經為人父母的家長在特展的官方粉絲專頁分享心情表示，自己小時候也是看巧連智長大的，巧連智是兒時記憶的代名詞，非常期待能夠走進還原的可愛巧虎島場景，和兒女一拍照、玩樂留下美好回憶。活動現場還特別邀請柳丁哥哥站台歡慶，活動中主持人小如姊姊以及巧虎、桃樂比一同帶領著台下小寶貝們唱歌跳舞，身為元旦寶寶的桃樂比也在生日會上許下生日願望，第一個願望是每天都可以吃到喜歡的章魚燒，逗樂不少現場的小朋友。在有獎徵答的環節裡，台下的小朋友踴躍地舉手回答，現場充滿歡笑聲。

可愛巧虎島特展舉辦的桃樂比生日見面會尚未開始就出現排隊人潮。(時藝多媒體提供)

巧虎與桃樂比與台下小朋友一起在元旦這天留下美好回憶。(時藝多媒體提供)

可愛巧虎島特展為巧連智創刊28年以來首次舉辦的大型展覽，其內容相當豐富，除了精采還原卡通《可愛巧虎島》上的歡樂場景外，更添加互動益智遊樂設施。展區包含主題情境式拍照展區外，在互動手作展區的「巧巧幼兒園」、「卡歐先生的奇妙屋」裡，小朋友可以繪製自己獨一無二的生日卡片、操作好玩有趣的「滾來滾去拷貝機」與使用「讚美之槌」來學習品格禮儀。展場內最受小朋友歡迎的就屬能訓練解決問題能力的「花園迷宮」以及邊跳邊玩還可以訓練協調力的大型「氣墊沙坑」了，而愛跳舞的孩子們也可以跟著桃樂比奶奶在搖滾教室裡左右搖擺律動身軀，不同主題展區讓親子無限探索、盡情放電。

亞洲首站！可愛巧虎島特展在華山舉辦桃樂比生日見面會。(時藝多媒體提供)

現場湧入許多家長帶著小朋友參加桃樂比生日見面會。(時藝多媒體提供)

「歡迎光臨可愛巧虎島」特展於2017年12月23日起至2018年04月08日止(除夕休館)，於台北華山1914文創園區熱情展出。有興趣的民眾可至7-11 ibon、全家FamiPort、Gomaji、博客來售票系統、Yahoo商城、現場票亭等通路購買。本次更於Mamibuy平台推出家庭套票組合，讓親子同樂能享有更多優惠。更多詳情請洽「可愛巧虎島特展」Facebook粉絲專頁查詢。

(中時電子報)