用剪紙討論「減香滅香」環保議題 得獎生立志成設計人

2018年01月02日 10:24 中時 張朝欣

張朝欣／雲林報導

北港高中李宜卉參加「雲林縣學生美術比賽」，作品「減出一片天」獲平面設計類高中普通班組第1名，設計概念來自「減香滅香」的新聞議題，結合生活創意與社會關懷，獲得評審一致青睞。

目前就讀高3的李宜卉，從小就對美術很有興趣，但並不常參加比賽，此次參賽是高中生涯第1次，沒想到一舉拿下大獎，讓李宜卉相當意外，但也因為這樣的鼓勵，讓她確認未來要走與美術相關的科系與職業。

李宜卉得獎作品「減出一片天」，透過剪紙技術，表現燃燒金紙的意象，以「減」字中的口設計成藍天與飛翔的鳥，除了立體生動外，並企圖在燃燒紙錢爭議中為環境留生機。

李宜卉表示，為了真實呈現金紙的原貌，作品就設計成一般金紙的尺寸，因此與其他參賽作品相較下顯得迷你，使用的材料也很簡單，主要是著重在意象與理念的表達。

李宜卉說，媽媽是美術設計出身，目前從事設計行業，她自小耳濡目染，獲益良多，此次比賽拿到好成績，對自己更有信心，未來希望就讀藝術大學「多媒體動畫」科系，跟媽媽一樣成為設計人。

校長傅國樑指出，李宜卉與其他獲獎同學的作品，將保存於北港高中藝術大樓，讓後進學弟妹欣賞、觀摩，相信在藝術氛圍陶冶下，能培養更多優秀的藝文人才。

(中時)