2018第一天上班 陳金德再發人事異動

宜蘭代理縣長陳金德2日宣布新一波的縣府人事異動。（胡健森攝）

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2018年上班第一天，宜蘭代理縣長陳金德在縣務會報中宣布新一波的縣府人事調動，工旅處長陳長偉調任工策會總幹事、工旅處長由縣長隨行秘書李岳儒接任、縣府府本部（縣長室）秘書游憲廷轉任農業處處長、 原工策會總幹事李守正轉任府本部秘書，而這也陳金德上任之後的第二波人事調動，陳金德表示這只是一點點微調與選舉無關，何況年底縣長選舉將由誰參選還不知道。

陳金德在宣布人事異動後也特別指示，自己的任期到今年年底，在未來1年的代理縣長期間，期許縣府同仁要能充分理解自己的施政目標「要讓縣民安居樂業」；陳金德表示，這是任何的執政者都要讓民眾放在心上的事情，一定要有相關作為找回或贏回縣民對縣府的信賴。

陳金德說，很多縣民都在反應有關申請證照縣府的作業時間過久，程序太過冗長，縣府內部的相關單位應併行審查，解決過去效率不彰的問題，減少民眾的抱怨。此外，民眾依法受到保障的權利、權益，陳金德要求每個機關單位都必須念茲在茲，對於民眾所有依法受到法律保障的權利都必須重視，不能輕易以若干不完整的程序或法規侵犯民眾受到法律的保障權益。

陳金德另表示，縣府團隊對於縣府的重大政策態度要明確，例如市地重劃案究竟是採公辦或自辦，既然縣府的立場要採公辦，相關單位、人員就要全力以赴對外界說明，不要有模糊空間甚至讓民眾有其他的期待；而對於都市計劃、非都市計劃開發案的容積率問題，必須是通案性，盡量避免出現個案的容積調整，讓民眾產生質疑。

(中時)

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