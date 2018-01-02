屁孩開賓士硬超車被叭囂張開槍 警逮人蹲縮房間秒變俗仔

2018年01月02日 10:41 中時電子報 孫曜樟

忻姓男子1日上午駕車行經新北新店區中安大橋時，遭到後方一輛白色賓士車突然加速橫跨槽化線超車，忻男見狀緊急煞車並按喇叭，不料，對方竟在匝道上停車，2名男子下車叫囂，車上1人還囂張對空鳴槍才逃離現場，警循線2日在蘆洲逮捕開槍的陳男時，他則是蹲躲在房內牆角不敢出聲，警在偵訊後將全案移送法辦。

屁孩開賓士硬切超車遭後方來車按喇叭，引發後續衝突。(圖／孫曜樟翻攝)

警方調查，忻男上午10時許，駕車行經新北市新店區中安大橋往台北市方向匝道時，後方一輛白色賓士車突然加速橫跨槽化線超車，忻男見狀緊急煞車並鳴按喇叭，白色賓士竟直接在匝道上停車，走下2名男子拍打忻男車輛並嗆聲、叫囂，隨即車上另1名男子竟從車窗伸出手槍，對空擊發1槍，下車的2人似乎也被槍聲嚇到，連忙回到車上，加足馬力逃離現場。

陳姓男子在車輛停下後還囂張亮槍、開槍恐嚇後面忻姓駕駛。(圖／孫曜樟翻攝)

事後，忻男隨即向新店警分局報案，並提供行車記錄器影像檔供警方偵辦，警方根據車號查出白色賓士為租賃車，經深入追查後終掌握住囂張屁孩身分，並在今日凌晨前往蘆洲緝捕涉嫌開槍的陳姓男子。

賓士車走下兩惡行惡狀屁孩，拍打後方按喇叭車輛的車窗。(圖／孫曜樟翻攝)

當員警來到陳姓犯嫌租住的老公寓時，先請來房東開門進入，屋內三間房僅有一間反鎖，於是警方上前敲門卻無人應答，所長遂悄聲爬高從冷氣孔拆開小縫向內查看，只見陳嫌害怕的蹲躲在牆角，於是警方立即破門將他逮捕，他供稱犯案的槍枝是瓦斯槍且已丟掉了。

(中時電子報)