新兵手榴彈掉腳邊 班長壓身救人

2018年01月02日 10:41 中時電子報 張國欽

大陸解軍空軍西安飛行學院，上月某日進行手榴彈投擲訓練，一名新兵張宇不慎「滑手」，導致手榴彈掉落在身旁，就在情況危之際，新生訓練班長吳彬彬竟奮不顧身，衝上前死壓在張宇身上，手榴彈爆炸後，兩人安然無恙，事後吳彬彬用生命護兵的勇敢行為，成了解放軍的模範。

中國《軍報記者》報導，事發當日，新兵張宇右手握著手榴彈，在領彈區安全員的護送下走進投擲區，他摘掉保護套、緊握手榴彈、壓住保險片、套上拉火環…等，按照投擲規範準確做每一個動作，就在準備投擲時，卻因過於緊張造成右手大量出汗，已拉開引信的手榴彈瞬間滑脫，導致被帶回來，在混凝土投擲台上連彈兩下，掉進T型場投擲工事內，但他卻絲毫未察覺，按照預定動作彎腰蹲下。

人在一旁的吳彬彬見狀，先是大叫一聲，然後全力拉著張宇撲進掩護區內，壓在張宇的身上，隨即距離兩人不到一公尺的手榴彈爆，幾秒鐘後隨著濃煙散去，吳彬彬仍緊張抱著與張宇，並問張的情況，然後拍拍肩膀示意快速離開。在警戒線外的指揮官與新兵看到這一幕都嚇呆。

張宇事後驚魂未定向同袍說：「爆炸發生時，班長將我死死壓在身上，用身體作為第二道掩護我，是班長用命救我的。」。

被問到會害怕嗎？吳彬彬說，「說真的，當時就是潛意識本能。不用選擇，也沒得選擇，我肯定救他。因為他是我的兵，我要對他負責到底。他平安，我才能心安。」

(中時電子報)