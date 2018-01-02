NBA》一夜成名勵志故事 林書豪與卓雷蒙格林最吸晴

2018年01月02日 10:45 中時電子報 黃邱倫

每年都有不少人懷抱著理想來到NBA，但想要在大浪滔滔的高端競技舞台成名實在太難了，不過還是有一些人在不被看好的情況下一夜成名，而他們的勵志故事讓人感動落淚，華裔球星林書豪、勇士卓雷蒙格林等人的背景故事最吸晴。

卓雷蒙格林靠著牆和防守建立起在勇士的地位。(美聯社資料照)

林書豪當年頂著哈佛高材生的光環投身NBA選秀會，可惜他沒能得到各隊的青睞，雖然勇士給了他機會，但還是先後被勇士與火箭無情釋出，來到尼克之後只能窩在隊友家中的沙發上，對未來充滿著不確定，直到他掌握了機會在一場比賽中爆發出來，然後連續7場得分超過20分，世人終於看到這位黃皮膚亞洲球員為了追求理想而付出的努力與代價。

2012年選秀會第二輪第35順位加盟勇士的卓雷蒙格林，當時大家都不看好他，而格林也只能在板凳席上為隊友遞送茶水，但毫不起眼的他，在與熱火三巨頭的對決比賽中完成絕殺美技，隨後靠著強悍防守逐漸進入球團的眼裡，如今不但是球隊不動先發，更是全聯盟最好的防守球員以及全明星賽成員，從幾乎被遺忘的二輪球員，格林的拚勁與不服輸精神感動所有球迷。

吉米巴特勒不僅是單親，而且在13歲就被母親趕出家門，但巴特勒沒有被悲慘的童年擊垮，反而靠著手中的籃球與天賦在街頭闖下一片天，即便選秀會只是30順位球員，但他掌握住羅斯受傷機會，在公牛成為全明星球員，並且拿下奧運金牌，集榮耀於一身。

(中時電子報)