雲林家扶中心主委捐3輛早療車 助遲緩兒走出家門

2018年01月02日 11:02 中時 許素惠

雲林家扶中心主委陳燦勳（中）捐贈該中心早療交通車。（許素惠攝）

雲林家扶中心主委陳燦勳2日上午捐贈該中心早療交通車，協助發展遲緩孩子走出家門，接受早期治療，這是他10年來捐贈的第3輛交通車，他強調，在家扶有需要時，能做一點點事，最幸福！

雲林家扶發展學園師生開心接受這項新年大禮物，園長張玉璇說，陳燦勳關注發展遲緩孩童早期療育課程與復健，發現因居住偏遠且交通不便，家長只能把孩子留在家中，錯失孩子6歲前早期療育黃金時期，於是在2009、2010年即分別贈家扶西螺日托中心與虎尾發展學園各一輛早期療育交通車。

張玉璇指出，10年來兩輛早療專車走超過35萬公里，西螺、二崙、崙背、虎尾、斗南、土庫、元長、褒忠、北港9個鄉鎮，超過2萬趟往返接送近10萬人次，讓慢飛天使前來家扶西螺日托中心與發展學園就學與療育。

雲林家扶中心主任廖志文表示，西螺日托中心與發展學園現照顧有44名6歲前的慢飛天使，其中肢體障礙的10名，聽障2名，自閉症10名，智能障礙4名，還有發展遲緩者是10名。為慢飛天使提供粗大動作練習、是精細動作、語言復健訓練、智能學習、感覺統合練習、生活自理練習、情緒的表達與管理，每年有近千人次的發展遲緩兒童受惠。因早療交通車接送服務，協助偏遠鄉下的慢飛天使，甚至社區適應戶外教學、醫院接受復健得以成長飛翔，慢飛天使安全上路，成長起飛。

3歲「俊豪」由70多歲的奶奶以電動代步車接送就學，雖僅15公里路程奶奶卻費盡千辛萬苦接送，一度曾放棄來學園就學，幸在家扶教保員得知後提供幼童交通車接送服務，短短3個月來雲林家扶教保老師訓練下，現已可自己放手行走，讓奶奶無比欣慰更感謝家扶提供交通車接送服務。

(中時)