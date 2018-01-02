中和「麻吉紅豆餅」　做給家人吃的媽媽味

「麻吉紅豆餅」老闆蔡素芬秉持做給家人吃的媽媽味，嚴格把關食材。（葉書宏攝）

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「麻吉紅豆餅」老闆蔡素芬秉持做給家人吃的媽媽味，嚴格把關食材。（葉書宏攝）
「麻吉紅豆餅」口味多元，餡料都是親自熬煮。（葉書宏攝）
「麻吉紅豆餅」口味多元，餡料都是親自熬煮。（葉書宏攝）

蔡素芬本是家庭主婦，在家中相夫教子，小女兒相當喜歡吃紅豆餅，日前的食安問題，讓她擔心女兒會吃到不衛生的紅豆餅，因此萌生創業念頭，在新北市中和區創業「麻吉紅豆餅」，她秉持做給家人吃的媽媽味，嚴格把關食材，獲得不少消費者愛戴。

蔡素芬表示，就讀國小的小女兒從小喜歡吃紅豆餅，日前在新聞中看到許多關於食安問題的報導，讓她和丈夫相當擔心，本來只是隨口說說「不如我們自己做給女兒吃！」沒想到獲得家人們支持，她開始向知名的紅豆餅拜師學藝，再自己進行開發改良。

蔡素芬表示，開店之前與丈夫幾乎吃遍各地有名的紅豆餅，回家後開始研究分析，紅豆餅餅皮是好吃關鍵之一，市售中有不少店家採用「蛋糕式」餅皮，但她仍堅持古早味的紅豆餅餅皮，傳統的麵糊搭配火候掌控，才能烤出香脆可口的好滋味。

「嚴格把關，才能吃得安心又健康！」蔡素芬指出，紅豆餅另一個關鍵就是餡料，不僅天天購買新鮮食材外，她寧願多花成本承租店面，才能讓食材可以放在冷藏、冷凍中，避免食材變質，另外，她特別添購保溫箱，讓消費者都可以吃到暖暖的紅豆餅。

蔡素芬強調，餡料都是親自熬煮，秉持做給家人吃的原則，堅持少糖、少鹽、少油。傳統紅豆餅以奶油、紅豆、蘿蔔絲為主，她另外研發了芋頭、雞蛋、起司玉米，奶油紅豆等口味，滿足不同消費者需求，店內還有販售純正冬瓜熬煮提煉的冬瓜茶、桂花酸梅湯、手工餅乾等。

蔡素芬說，她們選擇不加盟，更能親自掌控原物料品質，讓消費者吃的安心。消費者陳先生說，「麻吉紅豆餅」餅皮很Q彈，加上內餡中滿滿的食材，每咬一口都充滿幸福感。

店名：麻吉紅豆餅

地址：新北市中和區中山路二段56號

電話：0988-946-169

營業時間：中午12時至下午8時30分（每周日公休）

售價：紅豆、奶油、芋頭、紅豆奶油、蘿蔔絲12元；雞蛋、起司玉米18元

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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