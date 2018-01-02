丁守中公布4位發言人 最年輕僅25歲

2018年01月02日 11:18 旺報 潘維庭

有意參選台北市長的前立委丁守中2日上午舉辦「青年看市政」影音短片暨競選辦公室發言人發表會，公佈3支由年輕朋友製作的市政短片，也公布4位發言人，丁守中盼號召更多青年志工加入團隊，一同關心市政，重建台北驕傲。

丁守中首波公布的競選辦公室發言人，包括34歲的詹為元、30歲的劉思吟、31歲的田長沛、25歲的楊植斗，均在立院或市議會有過擔任助理的歷練。

34歲的詹為元目前是政大東亞所博士生，曾任丁守中與蔣萬安立院辦公室法案助理，擔任本次丁守中競選市長辦公室媒體連絡人；田長沛是國民黨中央委員，是前立委潘維剛之子；劉思吟是國民黨黨代表，是室內設計師；最年輕的楊植斗今年25歲，台大政治系畢業，曾任北市議員王鴻薇的法案助理。

丁守中表示，目前持續在臉書徵才，爭取更多志工加入競選工作，也希望更多年輕朋友提供意見以及市政的想像與建議，讓台北市的未來更有活力，他則能擔負落實年輕人夢想的工作。

記者會上也公布年輕朋友製作3支關於市政建設的短片，包括河濱藝文活化、智慧紅綠燈、城市步行街等構想，訴求「國際大都會能作到，台北也能作到」。丁守中表示，後續還有多支市政短片將陸續在網路推出，也也希望有更多朋友把構想拍成短片，討論後成為競選政策，讓市民、青年真正參與市政，創造台北的未來與驕傲。

(旺報)