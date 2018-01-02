簽協議栽培當牙醫 兒須付母2233萬

2018年01月02日 11:17 中時 林偉信

新竹羅姓婦人離婚後獨自栽培兒子當牙醫，她並簽立協議書約定兒子執業後還錢，但牙醫兒子主張協議內容違背公序良俗無效，拒絕母親要求。最高法院認為，當初協議目的是為了奉養羅婦，沒有不合法情事，判決兒子須履行協議、給付母親2233萬多元確定。

羅婦在30多年前出資於新竹地區開設牙醫診所由丈夫經營，她與丈夫離婚後，將全部希望都放在栽培2個兒子身上，並舉債共5012萬元供他們順利完成學業成為牙醫師，她在2個兒子就讀大學時，簽定「養兒防老」協議書，約定兒子須返還她扶養所付出的金錢。

該協議書記載，羅婦的前夫對於孩子的經濟、生活起居、學業全不負責，她耗盡精神、金錢，單親獨自栽培兒子，惟恐老來仰人鼻息，2個兒子自力更生後，要把收入純利的百分之60，按月逐次攤還積欠她的費用，2兒子共要付5012萬多元。

羅婦因次子朱姓男子拒絕依協議內容給付憤而提告，母子對簿公堂，她主張，次子大學的花費包括有機米、黑毛豬、冬夏被、桌燈、註冊費、書錢、房租、女佣費用，次子取得牙醫資格且自行開診，應依照當初簽立的協議書內容返還她2500萬元。

朱男辯稱，簽協議時他只是20歲的大學生，協議書約定他清償母親支付的扶養費用，是養育子女花費的時間、心神換算金錢，這些內容背離一般社會道德觀念，違背公序良俗屬於無效，況且父母與子女也不是金錢借貸及僱傭關係，他不願意依約給付。

高院更一審認為，羅婦和次子朱男簽訂協議書時，朱男已成年，且他的收入優渥，羅婦的要求並未影響其生活，不採信朱的辯詞，依協議書內容規定計算他的收入純利後，判他須給付母親共2233萬788元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)