陸095核潛艇傳開工 首個耐壓分段完成

2018年01月02日 11:09 中時電子報 楊幼蘭

早在2009年時，美國海軍便在《中國海軍軍力發展報告》中首度披露，解放軍在研發095攻擊型核潛艇。歷經近9年，這傳聞可能已成為現實。

大陸軍事微博百戰刀指出，就在2017年歲末之際，多個軍事論壇盛傳，中國第3代攻擊型095型核潛艇已經開工，更稱首艇的第一個耐壓分段已完成。

另一方面，中船重工公眾號近日也報導，旗下710所為中國海防事業深入「藍水」，全力研製重點專案的核心零件。

分析指出，一般來說，按照中國研製重大武器裝備的慣例，一個型號首次正式交付軍方後，就會啟動全新型號的研製。而公開資料顯示，中國第2代093型攻擊核潛艇首艇於2002年定案，2006年服役。由此推斷，第3代095型攻擊核潛艇應該在2006年前後啟動研發。

而美國海軍2009年在報告中首度提及，有095這個型號存在，也從側面證實，這專案當時應該已經啟動。不過，從2006到2017年之間長達10年期間，095型核潛艇卻一直處於方案設計階段，遲遲沒有開工。反之，093型核潛艇在首批服役了3艘之後，就開始大幅改進。而改進項目的啟動，也是在2006年。

中船重工710所重點研發，名為「深度片」的核心零件僅有指甲大小，一張紙厚，加工精度要求極高，誤差以0.01毫米計。(中船重工)

分析指出，其中有兩種可能：一是093型基本型交付後，中國海軍不太滿意它的性能，所以只採購了3艘，就要求進行重大改進。也因此，連帶延遲了095型核潛艇專案的研發。其次是093改進型的研製並未影響095型的開發，兩個專案齊頭並進在進行。

無論如何，自2006年093型核潛艇首艇服役後，至今中國海軍只接收了093基本型，093G型與093B型等3種型號的攻擊型核潛艇，095型核潛艇始終處於「傳聞」狀態。分析認為，中國在小步快跑，提升核潛艇水準的同時，也在為095型第3代攻擊型核潛艇驗證一系列的新技術與新設備。

因為從2006年以來的10年，剛好是中國核潛艇各個子系統，以及分設備技術全面突破的10年。分析指出，由於這些技術獲得突破的時間不一，為了不因某些技術尚未研究成功，以致拖延整體進度，因此095型核潛艇專案顯然一直在等，以求符合3代核潛艇要求的技術全面研究合格。

既然盛傳095型核潛艇2017年末正式開工，那就意味著中國自製3代核潛艇要求的各項技術基本上已研發完成，指標也都達到海軍的要求。

中國已相繼突破直流雙繞組發電機系統、核反應爐自然迴圈、新型大潛深發射高速魚雷、潛艇舷側聲呐，以及拖曳線列陣聲呐等技術和設備。

更重要的是，分析指出，中國在艦艇全電推進系統、無軸泵噴推進技術等對於核潛艇來說，可說至關重要的設備和技術，都獲得了大幅進展，而095型核潛艇的正式開工，也就變得水到渠成。

(中時電子報)