連一鮑魚前負責人鍾文智 炒揚子江TDR被起訴

2018年01月02日 11:27 中時 陳志賢

「連一鮑魚」前負責人、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，因炒作多檔新加坡商在台發行TDR，現入監服刑中，但檢調接獲檢舉，指稱鍾曾涉嫌在2010年間炒作新加坡商「揚子江船業公司」TDR，短短一個月就獲利2億，台北地檢署2日依違反證交法起訴鍾文智。

檢方調查，鍾文智堪稱是國內TDR炒作大戶，炒作TDR已非首次，他因炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR，判刑1年8月定讞，另鍾也曾炒作特藝石油、明輝環球等2檔TDR，獲利1億4000多萬，2015年8月被北檢起訴；此外，鍾等人又涉嫌炒作新加坡歐聖集團TDR，2016年3月被檢方追加起訴。

鍾文智被控利用人頭炒作聯環TDR，判刑1年8月定讞，但他卻在入監前落跑遭通緝，鍾冒用他人護照出境往來兩岸共計4次，直至去年1月13日第5度在松山機場欲出境時才被逮獲，檢方去年5月另依違反護照條例、偽造文書、入出國及移民法起訴鍾，目前鍾已入監服刑。

但檢調接獲檢舉，指鍾在2010年間因新加坡掛牌上市的大陸江蘇揚子江船業控股有限公司，在台發行的存託憑證（TDR），認有利可圖，遂於2010年9月8日起，利用10多個人頭戶，炒作揚子江TDR，將價格炒高至46元，高於大盤行情18%以上，初估獲利2億元。目前揚子江TDR早已下市。

據了解，檢調曾提訊服刑中的鍾文智，鍾辯稱TDR不屬於有價證券，否認炒股，由於鍾曾多次以TDR不屬於有價證券，向法院聲請再審均遭駁回，因此檢方不採信鍾說詞，依法起訴。

(中時)