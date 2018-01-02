高職實習科分組教學老師每周教18節 教團：這是歧視

2018年01月02日 12:05 中時 林志成

「我們要科科等值，不要被歧視。」全國教育產業總工會等教團今天召開記者會指出，教育部正在討論修正「高級中等學校教師每周教學節數標準」，各科教師授課時數擬降到16節或14節，唯獨高職實習科目分組教學教師維持18節，「這是歧視」。

教育部國教署組長韓春樹回應，高職許多領域實習課程，每班人數若超過25人，可分組教學，每個老師帶的學生數頂多20多人。按現行規定，分組教學老師每周授課時數18節，若未分組教學，授課時數16節。至於教團主張分組教學教師每周也應該降為16節，教育部在修改規定時會納入討論。

教育部現行「高級中等學校教師每周教學節數標準」，除專任國文的教師每周14節外，其餘任教數學、英文、社會、自然等領域科目的專任教師每周16節；另任教藝術、綜合活動、生活科技、健康與體育、全民國防教育及高職實習科目分組教學的專任教師每周18節。

因應12年國教課綱上路，教育部討論修正「高級中等學校教師每周教學節數標準」，擬將任教藝術、綜合活動、生活科技、健康與體育及全民國防教育的專任教師每周教學時數，由18節修訂為16節；不過，高職實習科目分組教學教師排除在外，每周教學時數維持18節。

全教產理事長黃耀南說，許多高職實習課程幾乎沒有下課時間，部分（工、農業）類科為了教學校果，因此排課常自早上8點開始至下午4點，一整天除了中午休息時間，幾乎都在工廠實習。現在教育部卻以分組教學為由，歧視這些教師，讓他們每周教學時數多2節，非常不合理。

全國高級中等學校教育產業工會理事、台北市南港高工汽車科老師連文乾說，學校設備有限，才要進行分組教學，但一點也不輕鬆。實習課的場所通常很大，甚至超過1000坪，高職生活動力超強，老師要負責孩子的安危，壓力不小。台北市木柵高工配管科老師吳杰穎表示，在降低授課時數這件事上，不應該將高職實習科目分組教學教師排除在外。

(中時)