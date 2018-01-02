好殘忍！綁路邊黃金獵犬會傷人？慘遭警木棍打死

大陸長沙市民警以綁在路邊石墩上的黃金獵犬會傷人為由，當著路人面前將牠打死。（圖／翻攝自微博动保立法委网巡组)

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中時電子報

大陸湖南長沙市日前發生一起警察持木棍活活打死黃獵犬事件！一隻被綁在路邊石墩上的黃金獵犬，慘遭一名民警手持長棍暴打數個小時渾身是血，最後哀嚎聲從淒厲漸漸變成無聲，倒臥在人行道上死亡，周遭目睹的民眾都直呼可怕、殘忍。儘管事後警方強調，是因為這隻黃金獵犬先傷人，加上沒有麻醉槍等，不得已才用木棍撲殺牠，但許多網友仍覺得不妥、不人道。

中國各陸媒報導，近日臉書、微博不少人都轉發一段民警虐殺動物的影片。畫面中的黃金獵犬遭拴綁在人行道旁的石墩上，而警察則手持木棍狠狠地朝牠身上猛打，就算黃金獵犬都已滿身是血無法站起了，警察仍不放過，繼續虐打，直到木棍重擊到狗狗的頭部、牠應聲倒地，確定已死亡才收手。

過程中不少圍觀民眾尖叫，甚至有人衝上前試圖阻止，但該名警員不但沒有停止暴力虐打行為，還要大家別阻擋。事後，相關影片被貼上網，引起許多網友撻伐：「如此變態怎能做警察」、「有必要這樣嗎？看了好心痛」、「黃金犯了什麼錯？怎麼忍心這樣打死牠？」

為平息眾怒，長沙市公安局隨即也在官方微博發文表示，當日會這樣撲殺該隻黃金獵犬，是因為有兩名市民遭攻擊，因員警到場時沒有配戴麻醉槍，又擔心開槍會攻擊到附近民眾，所以才會使用木棍，強調這麼做都是「防止壞狗傷害更多人」。

據悉，當地確實有規定，若是有疑似狂犬病的狗，民眾都可向公安機關或動物防疫監督機構通報，加速相關單位撲殺會攻擊人的犬隻，以避免更多人遭到傷害。

雖然警方重申一切是合法執行，但有不少網友質疑，黃金獵犬其實相當溫馴，加上影片看都被綁住了，怎麼可能主動咬人呢？「狗狗看起來沒有任何攻擊性啊，覺得有疑點」、「公布監視器畫面說明真相吧！狗狗看起來很可憐耶」、「當街虐殺動物還說合理？」不過也有另一派大陸網友覺得，既然是狗先咬人，警察保護市民沒錯啊，「不就打死個狗嗎？有什麼大驚小怪的，狗主動攻擊人就應該打死牠」。

(中時電子報)

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