小英獎勵加薪企業 孫大千拋3問

2018年01月02日 11:56 中時 林承彥

台灣長久以來的低薪問題已讓不少年輕人看不到未來，而蔡英文總統上任之後經常宣示要解決青年低薪，但總是只聞口號，看不到實際作為。就在昨日，蔡總統提出若企業的薪資結構有利於年輕人，可能參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵，不過蔡英文總統的獎勵加薪企業方案，前立委孫大千就在臉書上直言：「夢境中才可能達成！」

孫大千今天在個人臉書專頁上寫下長文，他認為蔡英文總統提出的解決青年低薪的方法，看起來很好看，聽起來很中聽，但是，實施起來完全不會有效果。恐怕只能在夢境中才有可能達成，且又是另一張虛晃一招的芭樂票。

孫大千雖肯定蔡總統願意解決青年低薪問題，但也認為民進黨就也是在這個議題上毫無建樹，所以政權搖搖欲墜。他認為蔡總統提出的解決方案仍然受限於老套的思考模式，和國民黨當年的策略如出一轍，總是以道德勸說和政策獎勵來「鼓勵」企業響應，卻不願意直接以法律形式「規範」企業落實。不由得讓人懷疑究竟是決心不足，還是誠意不夠。

文末，孫大千提出3個問題要蔡總統思考：

第一，所謂的「薪資結構有利於年輕人」的標準要如何制定？年輕人的年齡範圍是多少？是20-30歲，還是20-35歲呢？

同時，怎麼判斷是「對年輕人有利的」薪資結構？是起薪高嗎？還是加薪快？哪一家企業有可能去訂定一個以年齡來區分的薪資結構呢？這樣的行為是否違反了憲法的平等原則？

第二，在沒有法源依據的情況之下，政府要如何針對特定企業，編列預算來發放津貼，或是在企業參與政府標案時有差別待遇呢？這些做法是否違反了預算法及政府採購法？

第三，現今的低薪產業大多是中小企業及服務業。這些產業平常很少有機會去承包政府的標案。因此，蔡英文總統所釋出的獎勵措施實在是誘因不足。

在標準難定，法源缺乏，及誘因不足的情況下，蔡英文總統「以津貼或是政策獎勵為青年加薪的企業」的承諾，雖然立意良善，恐怕又是另一句口惠而實不至的政治漂亮話了。

(中時)