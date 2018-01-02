打造食安模範城 中市成立食品藥物安全處

2018年01月02日 12:06 中時 馮惠宜

台中市食品藥物安全處處長洪秀勳（左）代表台中市與財團法人食品工業發展研究所所長廖啟成（右）簽署合作備忘錄，期望透過雙方更密切的合作，強化本市檢驗技術及食安風險評估，共同為市民食品衛生安全把關。（馮惠宜攝）

打造食安模範城，台中市衛生局整合轄下食藥、稽查及檢驗科成立食安專責二級單位「食品安全藥物處」，2日在台中市長林佳龍主持下正式揭牌，林佳龍期許，在食藥處成立後，除稽查人力增加，也能與總統蔡英文「食安五環」政策接軌，在地方、中央共同聯手努力下食品、藥物安全會越管越好。

這也是全國第一個地方政府將衛生局轄下食品藥物安全業務整合提升為二級單位的創舉，首任處長由原台中市衛生局主秘洪秀勳擔任，轄下分為五組分別主管食品產製、食品流通、藥物醫妝、檢驗、綜合規劃業務，另設有豐原、大雅、南屯三大稽查分隊，共有153位稽查人力。

台中市政府2日盛大舉辦食安處揭牌與佈達儀式，由市長林佳龍主持，立法院副院長蔡其昌、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長徐永年，偕同台中市衛生局長呂宗學、食藥處處長洪秀勳等人共同揭牌。

林佳龍表示，他就任以來積極推動「食安 139」食安政策，並定期召開「食品藥物安全會報」，進行跨局處溝通，亦成立常態性「食品風險評估顧問團」，就台中市食安政策進行建言。透過擴大食品業者登錄，強化業者自主管理、增加稽查人力查緝不法、成立食安青年軍，培訓食品志工、頒發檢舉獎金鼓勵吹哨等措施，守護市民及中部地區消費者的權益；在行政院食安評比屢獲全國第一、六都第一。

在成立儀式上，食安處也與財團法人食品工業發展研究所簽署合作備忘錄，未來將借助該所檢驗儀器、研究人力等加強人員訓練、風險評估、研發定性篩檢、互助研究計畫，為市民食品安全把關。

台中市衛生局也在成立食藥處後，組織調整為為除原來醫管、企資、保健、疾管、心健五科外，再將社會局旗下長青業務整合保健科長照管理成立長照科。

(中時)