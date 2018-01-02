日搞笑藝人說釣魚台可送人 遭眾人圍剿

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日本搞笑藝人組合「Woman Rush Hour」的村本大輔，元旦在朝日電視台的政論節目「激烈辯論！『平成30年』日本的未來」中表示， 「我個人認為，釣魚台被拿走也可以，我的話就給呀。」、「沖繩本來就是從中國奪來的吧」，立刻遭到節目名嘴和網友們的圍剿。

該節目請到政治家、學者和媒體人等討論有關日本的時事問題。村本表示，日本電視台的新聞節目一直報導相撲橫綱日馬富士的暴力問題，對於沖繩基地問題只是輕描淡寫，「電視報導都是配合頭腦不太好的人」。

討論到憲法第9條和自衛隊的問題時，村本認為日本應該堅守憲法第9條第2項，他說: 「自衛隊不要擁有武器也好」「還是放棄交戰權比較好」。

主持人、資深媒體人田原總一朗問說:「你指的是非武裝中立嗎？」村本回答:「我個人是這麼認為」。東京大學研究所教授井上達夫吐槽表示，「許多人根本不知道非武裝中立的意思卻還在主張，那被攻擊的話怎麼辦呢？」、「如果被侵略的話，是舉白旗投降嗎？」。

村本說: 「我的話應該會如此(投降)」，並反問說:「為什麼會被侵略呢？我不懂，為什麼中國和北韓要侵略日本，為何會有這種想法？我不懂」。

田原進一步說:「如果日本沒有美軍和自衛隊的話，釣魚台會被中國拿走喔。」「尖閣諸島(釣魚台列嶼)被拿走也可以嗎？」村本回答說:「我個人認為，被拿走也沒可以，我的話就給呀。」

他的理由是，「如果大家的親友有人在自衛隊，那個人要殺人來保家衛國，你們認為如何呢？」，井上問道，「如果不殺敵人自己就會被殺的情況下，該怎麼辦呢？」村本說:「那就被殺啊」。

龍谷大學教授李相哲問: 「你說釣魚台列嶼被拿走也沒關係，那麼如果說『請給我沖繩』，要給嗎？」村本表示，「沖繩本來就是從中國奪來的吧」。

村本在節目裡和網上都飽受批評，節目結束後他在推特抱怨說，剛過2018年就在網上遭到一整年分的攻擊。接通告前曾表明自己很無知，會問出比小學生程度低的問題，如果沒問題就上節目，沒想到真的在節目中曝露自己的無知卻引起公憤！

(中時)

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