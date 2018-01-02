圖輯》梅蘭妮亞閃亮現身跨年趴 狠拼伊凡卡性感鏤空裝

川普和梅蘭妮亞帶著兒子拜倫出席跨年趴。(圖/美聯社)

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中時電子報
梅蘭妮亞身著金屬玫瑰色的ERDEM繡花亮片洋裝主持這場派對。(圖/美聯社)
梅蘭妮亞和川普盛裝出席跨年趴。

美國總統川普所擁有的海湖俱樂部和往年一樣在迎接新年的前夕辦起了奢華的跨年派對，除了限量又要價不菲的門票引起話題外，美國第一夫人梅蘭妮亞身穿亮晶晶的洋裝驚豔全場。第一千金伊凡卡也攜家帶眷以大露美腿的鏤空裝性感現身，讓川普的新年派對更加吸睛。

據《每日郵報》報導，川普位於加州的海湖俱樂部宴會廳裝扮一新，充滿跨年歡樂的氣氛，第一夫人梅蘭妮亞穿著價值4,000美元的ERDEM玫瑰色繡花亮片洋裝，攜手穿著燕尾服的兒子拜倫和丈夫川普亮眼現身。

川普長女伊凡卡身著黑藍色洋裝側露出性感好身材。(圖/路透)
伊凡卡和夫婿庫許納帶著兒女阿拉貝拉吉喬瑟夫盛裝出席。(圖/美聯社)

作為美國總統後第一次舉辦這場跨年宴會的川普也在會上發表簡短講話：「剛過去的2017年很棒，預測2018年將是輝煌的一年」，也說「期待新一年的股市會持續上揚，企業將繼續回流美國，未來數量可望創下歷史紀錄」。

財政部長木欽及其演員嬌妻。(圖/美聯社)

第一千金伊凡卡以一身價值5,000美元的David Koma黑藍色鏤空裝現身，性感露出美腿及側身和以往一樣成為會場的亮點，並且攜手夫婿庫許納，帶著2名子女阿拉貝拉和喬瑟夫出席派對。

另外，川普的兒子小川普夫妻、艾瑞克夫妻盛裝出席新年派對。另外，財政部長穆欽（Steve Mnuchin）也帶著他的演員嬌妻林頓（Louise Linton ）共襄盛舉。

海湖俱樂部的跨年派對裝飾奢華。(圖/instagram@josegrateroldesigns)
海湖俱樂部的跨年派對會場。(圖/instagram@josegrateroldesigns)

川普的這場奢華跨年晚會以往年的收費標準來看，海湖俱樂部會員參加跨年派對，每人要付門票525美元，但今年則漲價至600美元。會員如果要邀請非會員親友一同參加跨年派對，每名親友則要繳交750美元門票，比去年575美元的價碼相比，漲幅達30%。

不過這種付錢就可以見到總統的活動，是否涉及利益衝突的問題，過去幾個月來在華盛頓引發不少爭議。曾在小布希總統任內擔任白宮操守律師的潘特爾（Richard Painter）指出，某些人似乎透過付費的管道，取得與川普及其幕僚見面的機會，這讓人擔心川普的個人企業會因為川普當上總統的加持效應而獲利。

(中時電子報)

文章來源：The Trumps end 2017 with a bang! Melania steals the show in $4k glittering gown as she leads the President, Barron, Ivanka and the rest of the family at $750-a-head Mar-a-Lago New Year's Eve bash

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